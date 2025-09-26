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Χαϊδεμένος: Στα €9,31 εκατ. ο τζίρος το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
17:25 - 26 Σεπ 2025

Χαϊδεμένος: Στα €9,31 εκατ. ο τζίρος το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία Χαϊδεμένος ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση στον κύκλο εργασιών, αλλά παράλληλα βελτίωση στην κερδοφορία και σημαντικό περιορισμό των ζημιών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφωθήκαν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα 9,31 εκατ. ευρώ, έναντι 9,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση 5%. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εκτυπώσεων για υπάρχοντες πελάτες.

Παρά τη μείωση του τζίρου, τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 1,45 εκατ. ευρώ έναντι 1,11 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 406 χιλ. ευρώ, από 112 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 195 χιλ. ευρώ, οι οποίες όμως περιορίστηκαν σε σχέση με τις ζημιές 504 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου. Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε 192 χιλ. ευρώ, έναντι 488 χιλ. ευρώ το 2024, δείχνοντας βελτίωση της τελικής γραμμής.

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