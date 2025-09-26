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Γύρισε σε πράσινα η Wall την Παρασκευή 26/9 - Κέρδη στις 400 μονάδες για Dow
Χρηματιστήρια
17:13 - 26 Σεπ 2025

Γύρισε σε πράσινα η Wall την Παρασκευή 26/9 - Κέρδη στις 400 μονάδες για Dow

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στην Wall Street μετά από τρεις μέρες απωλειών, καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή 26/9 μετά τη δημοσιοποίηση κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,59% στις 6.643,15 μονάδες , ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,37% στις 22,466.794 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 394 μονάδες ή 0,86% φτάνοντας τις 46.342,10 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Αυγούστου, που θεωρείται το προτιμώμενο μέτρο του πληθωρισμού για τη Fed, έδειξε ότι ο δομικός πληθωρισμός, χωρίς τα τρόφιμα και την ενέργεια, κινήθηκε σε ετήσια βάση στο 2,9% και σε μηνιαία στο 0,2%, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. Τα στοιχεία ήταν ακριβώς όσα ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones.

Ο γενικός δείκτης έδειξε ετήσιο ρυθμό 2,7% και μηνιαία αύξηση 0,3%, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25% στις επόμενες συνεδριάσεις της Fed, όπως δείχνει το εργαλείο CME FedWatch, στοιχείο που συνάδει με τις ίδιες τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας.

Το αποτέλεσμα αυτό επηρέασε ελαφρώς την αντίδραση της αγοράς, με τα futures να κινούνται ανοδικά, μετά τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας την Πέμπτη και την ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου στο 3,8%. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν κάπως το θετικό κλίμα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι λιγότερες αιτήσεις ανεργίας δείχνουν μια οικονομία σε καλή κατάσταση, γεγονός που μειώνει τα κίνητρα της Fed για μειώσεις επιτοκίων.

«Μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες πτώσης, αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να φέρουν αγοραστές πίσω στην αγορά», δήλωσε ο David Russell, επικεφαλής στρατηγικής της TradeStation. «Τα χθεσινά στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας και η αναθεώρηση του ΑΕΠ αποδυνάμωσαν το “περιστερίσιο” αφήγημα, αλλά τα σημερινά στοιχεία PCE κατευνάζουν κάποιες από αυτές τις ανησυχίες. Καμία αρνητική είδηση σημαίνει καλή είδηση».

Η τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση της Πέμπτης οφείλεται κυρίως στις συνεχιζόμενες απώλειες της Oracle και άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για τη δυναμική του κλάδου. Από την αρχή της εβδομάδας, ο S&P 500 υποχωρεί σχεδόν 0,9%, ο Nasdaq περίπου 1,1% και ο Dow Jones 0,8%. Η Oracle χάνει 5,6% στην εβδομάδα.

Οι μετοχές ενδέχεται να δεχθούν πρόσθετη πίεση από τα νέα τιμολόγια που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμό 100% σε «κάθε επώνυμο ή κατοχυρωμένο φαρμακευτικό προϊόν», με εξαίρεση τις εταιρείες που θα κατασκευάσουν εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων εντός της χώρας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι από την 1η Οκτωβρίου θα επιβληθεί δασμός 25% στα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά. Η μετοχή της Paccar εκτινάχθηκε 5% στην προσυνεδρίαση της Παρασκευής μετά την ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 17:26
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