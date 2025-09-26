Πεσκόφ: «Ανεύθυνες» οι απειλές που «εκτοξεύει» ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο Axios, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια τους», προσθέτοντας: «Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα τα χρειαστούν ούτως ή άλλως». Σημειώνεται, επίσης, ότι νωρίτερα αυτόν το μήνα, η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας σε τρεισήμισι χρόνια σύγκρουσης, πλήττοντας το συγκρότημα κυβερνητικών κτηρίων στο Κίεβο.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Ο Ζελένσκι συνεχίζει σαφώς τις απελπισμένες προσπάθειές του. Γι’ αυτό και εκτοξεύει απειλές αριστερά και δεξιά, κάτι που είναι αρκετά ανεύθυνο».
Η υποστήριξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία για επιθέσεις σε βάθος ρωσικού εδάφους παραμένει αντικείμενο συζήτησης, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου.
Παρόλα αυτά, η Ουκρανία στοχεύει συχνά ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κυρίως διυλιστήρια, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του έδωσε το πράσινο φως να συνεχίσει.