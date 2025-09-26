Πεσκόφ: «Ανεύθυνες» οι απειλές που «εκτοξεύει» ο Ζελένσκι

Η Ρωσία κατηγόρησε την Παρασκευή (26/9) τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για «ανεύθυνες» απειλές, έπειτα από τη δήλωσή του ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Μόσχας θα πρέπει να ελέγξουν αν υπάρχουν καταφύγια κοντά στο Κρεμλίνο, σε περίπτωση που η χώρα δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο Axios, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια τους», προσθέτοντας: «Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα τα χρειαστούν ούτως ή άλλως». Σημειώνεται, επίσης, ότι νωρίτερα αυτόν το μήνα, η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας σε τρεισήμισι χρόνια σύγκρουσης, πλήττοντας το συγκρότημα κυβερνητικών κτηρίων στο Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Ο Ζελένσκι συνεχίζει σαφώς τις απελπισμένες προσπάθειές του. Γι’ αυτό και εκτοξεύει απειλές αριστερά και δεξιά, κάτι που είναι αρκετά ανεύθυνο».

Η υποστήριξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία για επιθέσεις σε βάθος ρωσικού εδάφους παραμένει αντικείμενο συζήτησης, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου.

Παρόλα αυτά, η Ουκρανία στοχεύει συχνά ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κυρίως διυλιστήρια, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του έδωσε το πράσινο φως να συνεχίσει.