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ΧΑ: Επόμενος στόχος η υπέρβαση της τοπικής κορυφής των 2135 μονάδων
Αναλύσεις
09:47 - 06 Οκτ 2025

ΧΑ: Επόμενος στόχος η υπέρβαση της τοπικής κορυφής των 2135 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,95% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2076,71 μονάδες (+2,21% ο ΓΔ & +6,03% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +41,3% ο ΓΔ & στο +86,39% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 212,4 εκ. ευρώ. Ο τραπεζικός κλάδος έδειξε την καλή διάθεση από το ξεκίνημα και επικουρούμενος από επιλεγμένα blue chips (Τιτάν, Helleniq Energy, MOH) οδήγησε σε ανοδική κίνηση το ΓΔ με αποτέλεσμα στο μέσον περίπου της συνεδρίασης (περί τις 2μμ) να καταγραφεί το ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας των 2088 μονάδων. Στη συνέχεια και ως τις δημοπρασίες οι πωλητές πέτυχαν μερική περικοπή των κερδών.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,386% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν μεικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,54%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,44%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Optima (+2,33%), η ΜΟΗ (+2,12%), ο Τιτάν (+1,95%), η Helleniq Energy (+1,32%) αλλά και οι Τζιρακιάν (+9,51%), Κυριακούλης (+7,54%) και Ικτίνος (+4,10%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,54%), η ΔΕΗ (-0,77%) και το Jumbo (-0,75%). Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν. Κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.

Την Τρίτη, ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνει πιθανότατα τη μετάταξη του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ την Πέμπτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Intralot που προέκυψαν από την ΑΜΚ. Ο Γ.Δ. έκλεισε την εβδομάδα που μας πέρασε με θετικό πρόσημο και αξιόλογα κέρδη. Επόμενος άθλος, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η υπέρβαση της τοπικής κορυφής των 2135 μονάδων.

Επιχειρηματικά Νέα

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό του Euronext για την ΕΧΑΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Από σήμερα Δευτέρα αναμένεται, θα ξεκινήσει η διαδικασία της δημόσιας πρότασης, ενώ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η διάρκειά της.

Ιntralot ΑΜΚ: προς τα 1,10 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών με υπερκάλυψη 3 φορές στο εξωτερικό και 1,5 στην Ελλάδα.

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο: στα €111,8 δις, στο τέλος Ιουλίου. Στα €26,35 δις. τα ανεπίδεκτα εισπράξεως. Μόνο τα ®3,31 δις. είναι ρυθμισμένα. Οφειλές ύψους €85,3 δις. από 9.946 ΑΦΜ πάνω από €10.000, το 96,5% του συνόλου. Οφειλές 3,8 δις. από 3.616.881 ΑΦΜ, 3,5% συνόλου.

ΓΕΚ Τέρνα: Τιμή-στόχο τα 30 ευρώ δίνει η Mediobanca. Κατά 14% αυξάνει τις εκτιμήσεις για καθαρή κερδοφορία η ιταλική τράπεζα.

Κυριακούλης: Πράσινο φως από ΔΣ για ομολογιακό δάνειο €8 εκατ. από την GSI Invest GmbH (ελέγχεται από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη).

Αύξηση τζίρου 23% για την Παπουτσάνης στο εννεάμηνο.Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,0 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών αντιπροσωπεύει το 54%.

Italgas: εξετάζει την ανάπτυξη και στην Ελλάδα μιας πρωτοποριακής επένδυσης, που θα παράγει υδρογόνο από την υπερβάλλουσα ενέργεια των Φ/Β και εν συνεχεία θα το εγχέει στο δίκτυο φυσικού αερίου, με προαπαιτούμενο να έχει ολοκληρωθεί πρώτα η ψηφιοποίηση του.

Κινήσεις για deal της Τζιρακιάν με ισχυρή εταιρεία του κλάδου, με στόχο τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της εταιρείας.



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