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Kia Leasing: Η νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση με την υπογραφή της Kia Hellas και της Autohellas Hertz
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:40 - 06 Οκτ 2025

Kia Leasing: Η νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση με την υπογραφή της Kia Hellas και της Autohellas Hertz

Νίκος Λιβανός
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 Η Kia Hellas με τα διεθνώς πολυβραβευμένα ηλεκτρικά μοντέλα της και η Autohellas Hertz που κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά του Leasing, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Kia Leasing.

Μια νέα ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την ηλεκτρική γκάμα της Kia. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται όχι μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να ζήσουν τη συναρπαστική εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με απόλυτο έλεγχο του κόστους, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.

Πώς λειτουργεί το Kia Leasing

Ο κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που του ταιριάζει (EV3, EV6, EV9), να καθορίσει τη διάρκεια μίσθωσης (4 ή 5 χρόνια) και να απολαύσει την καθημερινή του μετακίνηση χωρίς απρόοπτες χρεώσεις, εφόσον όλα τα βασικά έξοδα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα:

  • Ασφάλιση αυτοκινήτου
  • Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Kia Hellas
  • Αλλαγή ελαστικών
  • Οδική βοήθεια
  • Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του κόστους χρήσης και συντήρησης, γνωρίζοντας από την αρχή τη χρέωση σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Απόλυτη ευελιξία και συνεχής υποστήριξη

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ευέλικτα αν θα αγοράσει το όχημα ή αν θα προχωρήσει στην επιλογή μίσθωσης κάποιου άλλου σύγχρονου μοντέλου της Kia, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, από το στάδιο της πρότασης μέχρι και τη λήξη της, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του πανελλαδικού Δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Kia βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Ένας νέος δρόμος στην ηλεκτροκινητικότητα

Με το Kia Leasing, η Kia Hellas και η Autohellas Hertz ανοίγουν ένα νέο δρόμο στην ηλεκτρική κινητικότητα καθιστώντας την πιο προσιτή από ποτέ, δίνοντας τη δυνατότητα στον σύγχρονο οδηγό να απολαύσει την εμπειρία οδήγησης των προηγμένων EVs της Kia χωρίς το άγχος της ιδιοκτησίας, αλλά με απόλυτο έλεγχο και ξεγνοιασιά για το κόστος χρήσης και συντήρησης. Και όλα αυτά, με τη σιγουριά και την υπογραφή δύο κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς.

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