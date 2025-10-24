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Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία Helleniq Energy και Motor Oil το 2025 - Τιμές στόχοι και συστάσεις
Αναλύσεις
12:34 - 24 Οκτ 2025

Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία Helleniq Energy και Motor Oil το 2025 - Τιμές στόχοι και συστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Goldman Sachs προβλέπει ισχυρή κερδοφορία για τις δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης, στο τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς η αύξηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και η πλήρης επαναλειτουργία των μονάδων σε Κόρινθο και Ελευσίνα ενίσχυσαν τόσο τους όγκους παραγωγής όσο και τα έσοδα. 

Παρά τη θετική εικόνα, ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι η δυναμική αυτή δύσκολα θα διατηρηθεί με την ίδια ένταση τα επόμενα χρόνια, λόγω των μεγάλων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που περιορίζουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές και τα περιθώρια διανομής μερισμάτων.

Η ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, όπως επισημαίνει η έκθεση, επηρεάστηκε θετικά από την υψηλή ζήτηση για diesel και jet fuel, αλλά και από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε διυλιστήρια της Ευρώπης και της Ρωσίας. Τα μέσα περιθώρια διύλισης διαμορφώθηκαν περίπου στα 10 δολάρια ανά βαρέλι, επίπεδο που θεωρείται υψηλό ιστορικά.

HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, αλλά «Sell» από τη Goldman

Για την HELLENiQ ENERGY, η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα EBITDA θα φθάσουν κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις καυσίμων να προσεγγίζουν τα 4 εκατ. τόνους. Η ολοκλήρωση της συντήρησης στην Ελευσίνα και η πλήρης ενσωμάτωση της Elpedison ενίσχυσαν την παραγωγή και τα έσοδα, ενώ η εποχική ζήτηση έδωσε πρόσθετη ώθηση.

Παρά τη βελτίωση, η Goldman διατηρεί σύσταση «Πώληση (Sell)» για τη μετοχή, ανεβάζοντας ελαφρώς την τιμή στόχο στα 6,60 ευρώ από 6,50 ευρώ, σημειώνοντας ότι η εταιρεία εμφανίζει υψηλότερη μόχλευση σε σχέση με τη Motor Oil. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται περίπου 2,7 φορές τα EBITDA για την περίοδο 2026–2027, εξαιτίας της εξαγοράς του 50% της Elpedison και της έκτακτης εισφοράς του 2025.

Οι προβλέψεις για το 2025 αναθεωρούνται ανοδικά στα 901 εκατ. ευρώ, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια αναμένονται μειωμένες επιδόσεις, κυρίως λόγω βραδύτερης ανάκαμψης στην αγορά πετροχημικών. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής, περίπου 8,3 ευρώ, υπερβαίνει την εκτιμώμενη εύλογη αξία, με πιθανό περιθώριο πτώσης γύρω στο 20%.

Motor Oil: Ισχυρή ανάκαμψη, ουδέτερη σύσταση

Η Motor Oil προβλέπεται να εμφανίσει EBITDA 294 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, επηρεασμένα θετικά από την αποκατάσταση της μονάδας Κορίνθου μετά τη φωτιά του 2024 και τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Η Goldman αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το έτος σε 978 εκατ. ευρώ EBITDA, αλλά διατηρεί ουδέτερη σύσταση (Neutral) και τιμή στόχο 28 ευρώ, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση προεξοφλεί μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων.

Η εταιρεία συνεχίζει επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, συνολικής ισχύος 1,6 GW έως το 2027, περιορίζοντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές στο 2% των εσόδων. Η μετοχή κινείται γύρω στα 25,7 ευρώ, αφήνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 9%.

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