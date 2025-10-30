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ΧΑ: Επόμενος στόχος η προσέγγιση της ζώνης των 2036 - 2046 μονάδων
Αναλύσεις
09:26 - 30 Οκτ 2025

ΧΑ: Επόμενος στόχος η προσέγγιση της ζώνης των 2036 - 2046 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,13% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2025,46 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 296,2 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα και οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση με μικρή μεταβλητότητα (συνολικά 22 μονάδες). Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και το σύνολο σχεδόν τω blue chips (MOH, Ελλάκτωρ, Cenergy, Metlen κ.α.). Με το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2028 μονάδες να καταγράφεται λίγο πριν τις 5μ.μ. (στις δημοπρασίες διαφοροποιήθηκε ελαφρά). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώθηκαν στο 3,274% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,12%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,97%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,74%), η ΕΛΧΑ (+3,56%), η ΜΟΗ (+4,31%), ο ΟΤΕ (+1,69%), η Cenergy (+1,43%), ο Ελλάκτωρ (+3,11%), η Κύπρου (+2,25%), η Metlen (+2,38%), η Aegean (+2,91%) αλλά και η Mevaco (+4,07%) με τη Foodlink (+6,17%) από τις λοιπές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το ΔΑΑ (-0,39%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,14%) και η Helleniq Energy (-0,12%). Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Πειραιώς και ο ΟΛΠ ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματά τους για το 9μηνο.

Η Federal μείωσε τα παρεμβατικά της επιτόκια κατά 25 μ.β. (στο εύρος 3,75%-4% στο εξής) συνεχίζοντας τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής λόγω κυρίως των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, χωρίς να προεξοφλεί τη συνέχισή της, προκαλώντας ευφορία στη Wall Street.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, επόμενος στόχος για τον Γ.Δ. είναι η προσέγγιση και υπέρβαση της ζώνης των 2036-2046 μονάδων ώστε να οριστικοποιηθεί η επάνοδος της ανοδικής τάσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 10:47
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