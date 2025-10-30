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BriQ Properties: Εκρηκτική αύξηση κερδών και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου στο εννεάμηνο
Αναλύσεις
17:56 - 30 Οκτ 2025

BriQ Properties: Εκρηκτική αύξηση κερδών και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου στο εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών για το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε έσοδα, κερδοφορία και λειτουργικές επιδόσεις, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συγχώνευσης με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ICI) και της ενεργής αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

Πιο αναλυτικά, το χαρτοφυλάκιο τη εταιρείας διαμορφώθηκε – σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση – ως εξής:

Την 30η Σεπτεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 54 ακίνητα εύλογης αξίας € 283 εκ., έναντι 57 ακινήτων εύλογης αξίας € 285 εκ. την 31.12.2024. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία πούλησε τρία (3) ακίνητα και συγκεκριμένα δύο ορόφους γραφείων στον Πύργο Αθηνών και ένα κτίριο γραφείων στην Χάρητος 3 στο Κολωνάκι. Οι ανωτέρω πωλήσεις απέφεραν συνολικά κέρδη υπεραξίας € 4,0 εκ. σε σχέση με την αξία κτήσης των εν λόγω ακινήτων, εκ των οποίων € 1,3 εκ. καταγράφονται στη χρήση 2025.

Οι πωλήσεις των ακινήτων γίνονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, αποφέροντας υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία επενδύει σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις κυρίως μέσω νέων αποκτήσεων και αναπτύξεων ακινήτων.

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Βασικά οικονομικά μεγέθη

Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI»), η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το εννεάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα:

  • Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 46% σε € 16,4 εκ., έναντι € 11,2 εκ.
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53% και ανήλθαν σε € 14,4 εκ., έναντι € 9,4 εκ., ενώ τα προσαρμοσμένα1 κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 40%, και ανήλθαν σε € 13,3 εκ., έναντι € 9,5 εκ.
  • Τα κέρδη προ φόρων (EBT) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 88% και ανήλθαν σε € 10,2 εκ., έναντι € 5,4 εκ., ενώ τα προσαρμοσμένα1 κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) ανήλθαν σε € 9,1 εκ., έναντι € 5,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 65%.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 104% και ανήλθαν σε € 9,4 εκ., έναντι € 4,6 εκ. ενώ τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 80% και ανήλθαν σε € 8,3 εκ. έναντι € 4,6 εκ.
  • Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 57% και διαμορφώθηκαν σε € 0,204/μετοχή, έναντι € 0,130/μετοχή, ενώ τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 39% και διαμορφώθηκαν σε € 0,181/μετοχή, έναντι € 0,130/μετοχή.
  • Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 66% και ανήλθαν σε € 7,8 εκ., έναντι € 4,7 εκ.

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Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.09.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

  • Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 6,9 εκ. (31.12.2024: € 7,3 εκ.).
  • Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα € 122,5 εκ. (31.12.2024: € 128,7 εκ.) που αντιστοιχεί σε LTV 43,1% και Net LTV 40,7%.
  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (NAV) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 5,9% και ανήλθε σε € 161,5 εκ. (31.12.2024: € 152,5 εκ.) μετά και τη διανομή μερίσματος ύψους € 6,0 εκ. που καταβλήθηκε στις 29.05.2025.
  • Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) ανήλθε σε €3,51 (31.12.2024: €3,43), λαμβάνοντας υπόψιν και την διανομή μερίσματος € 0,135 / μετοχή που καταβλήθηκε την 29.05.2025 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών από το scrip dividend.

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Προοπτικές για το 2025

Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου εκτιμά πως τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση 2025 θα ανέλθουν σε € 21 – 22 εκ. και αναμένονται καλύτερα περιθώρια κέρδους και μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους.

Προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας για το υπόλοιπο της χρήσης 2025 παραμένει η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μέσω πωλήσεων μη στρατηγικών ακινήτων και νέων επενδύσεων μέσω αποκτήσεων και ανάπτυξης ακινήτων σε τομείς που μπορούν να αποφέρουν υψηλές αποδόσεις και προοπτικές υπεραξίας.

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