BofA για Metlen: Διατηρεί σύσταση buy και τιμή στόχο 63 ευρώ

H BofA διατηρεί σύσταση «Βuy» για τη μετοχή της Metlen, με τιμή-στόχο τα €63.

Ο βασικός λόγος για το σημαντικό περιθώριο ανόδου είναι ότι, επί του παρόντος, η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA περίπου 6x, ενώ ο αναλυτής, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία, προσβλέπει σε ένα EV/EBITDA της τάξεως του 9x.

Η BofA επιβεβαιώνει το guidance της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα προβλέπει EBITDA έτους €1,036 δισ.

Ο αναλυτής επαναβεβαιώνει τις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα.