Schneider Electric: Ισχυρά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου αναδεικνύουν τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα
10:06 - 10 Νοε 2025

Η Schneider Electric ανακοίνωσε τα μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της (non-financial results) για το Γ’ Τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την πρόοδό της προς την ολοκλήρωση του προγράμματος Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025. Με ένα τρίμηνο να απομένει, η εταιρεία σημειώνει βαθμολογία 8,52 στα 10, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο των 8,80 που είχε τεθεί.

Ένα από τα βασικά ορόσημα του τριμήνου είναι η πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος Zero Carbon Project, το οποίο πέτυχε μέση μείωση 53% στις εκπομπές CO₂ στις δραστηριότητες των κορυφαίων προμηθευτών της εταιρείας, υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2025 νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει περισσότερους από 1.000 προμηθευτές μέσω εξατομικευμένων οδικών χαρτών απανθρακοποίησης, τεχνικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πρόοδος συνεχίζεται και σε άλλους βασικούς δείκτες του προγράμματος SSI:

  • Απανθρακοποίηση: Από το 2018, η Schneider Electric έχει βοηθήσει τους πελάτες της να εξοικονομήσουν και να εξαλείψουν 792 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO₂ μέσω των προϊόντων και των λύσεών της, πλησιάζοντας τον στόχο των 800 εκατ. τόνων έως το 2025. Κατά τη διάρκεια της Climate Week NYC 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση των δράσεων απανθρακοποίησης των εκπομπών Scope 3, με έμφαση στην πιο ενεργή εμπλοκή των προμηθευτών και σε νέες συνεργασίες μεταξύ κλάδων. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στην επιτάχυνση της μείωσης εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία, την προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κυκλικότητα.
    Παράλληλα, ο διακόπτης AirSeT της Schneider Electric διακρίθηκε από το World Economic Forum για την Αριστεία στον Βιώσιμο Σχεδιασμό. Η καινοτομία αυτή αντικαθιστά το αέριο SF₆ με καθαρό αέρα και τεχνολογία κενού, εξαλείφοντας ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου και συμβάλλοντας σε πιο έξυπνα και ασφαλή δίκτυα.
  • Πρόσβαση στην Ενέργεια: Από το 2009, πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω των προγραμμάτων της Schneider Electric, υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2025. Ο αντίκτυπος αυτός ενισχύεται από αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις, όπως τα μικροδίκτυα, που ενδυναμώνουν τις κοινότητες μέσω τοπικής ιδιοκτησίας και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, η πρόσφατη μελέτη του Schneider Electric™ Sustainability Research Institute, με τίτλο Energy Poverty: And the many ways that safe, affordable, sufficient, and sustainable energy for all empowers, εξετάζει πώς η ενεργειακή δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει σε συστημική αλλαγή.

«Η Schneider Electric έχει αναδειχθεί η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο τρεις φορές φέτος, με πιο πρόσφατη τη διάκριση από το Sustainability Magazine. Οι αναγνωρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη συλλογική πρόοδο που καταγράφεται σε ολόκληρους τους κλάδους», δήλωσε η Esther Finidori, Chief Sustainability Officer της Schneider Electric. «Αυτό που μου δίνει πραγματική αισιοδοξία είναι οι πράξεις που βλέπουμε καθημερινά. Οι οργανισμοί μειώνουν τις εκπομπές τους, η τεχνολογία είναι έτοιμη και εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα και οι άνθρωποι καθοδηγούν την αλλαγή με όραμα και αποφασιστικότητα. Η βιωσιμότητα αποτελεί τον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε, καινοτομούμε και συνεργαζόμαστε. Εκεί είναι που συμβαίνει η πραγματική μεταμόρφωση».

Για αναλυτική παρουσίαση όλων των δεικτών και της προόδου που έχει σημειωθεί, μπορείτε να ανατρέξετε στην πλήρη έκθεση «Schneider Sustainability Impact Q3 2025», η οποία περιλαμβάνει και τον ενημερωμένο πίνακα προόδου:

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 10:11
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ