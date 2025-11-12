ΧΑ: Απαιτούνται αυξημένες συναλλαγές για ξεπεραστούν οι 2.050 μονάδες
09:59 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο κατά 0,44% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2024,44 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 199,6 εκατ. ευρώ.

Η θετική διάθεση των αγοραστών διαφάνηκε από το ξεκίνημα αναλαμβάνοντας την υπεροπλία με οδηγό επιλεγμένα blue chips (Τιτάν, ΕΛΧΑ, Cenergy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ) οδηγώντας το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας λίγο πριν την 1η ώρα της συνεδρίασης. Όμως, ο χαμηλός σχετικά τζίρος δεν επέτρεψε τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης επιτρέποντας στους πωλητές να περιορίσουν τα τελικά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 3,298% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,07%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-1,01%) να υποαποδίδει αλλά τη Eurobank (+0,63%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,36%), η Optima (-2,35%), το ΔΑΑ (-1,56%), ο Ελλάκτωρ (-1,10%) και η Aegean (-0,30%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,47%), η ΕΛΧΑ (+4,27%), ο ΟΠΑΠ (+1,57%), ο ΟΤΕ (+1,40%), η Cenergy (+2,01%), o Τιτάν (+3,69%) αλλά και ο ΟΝΥΞ (+4,09%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο ύψους έως €500 εκ. της Lamda Development με εύρος απόδοσης 3,8%-4,1%.

Ο ΓΔ έκλεισε οριακά υψηλότερα, μόλις μια μονάδα, σε σχέση με το κρίσιμο όριο των 2023 μονάδων παρά το γεγονός ότι ενδοσυνεδριακά κινήθηκε αρκετά υψηλότερα.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, θα απαιτηθούν αυξημένες συναλλαγές για ξεπεραστούν οι 2050 μονάδες ώστε να επανέλθει η ανοδική τάση για τη δρομολόγηση υψηλότερων στόχων.

