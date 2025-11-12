ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμμαχία δύο Δημόσιων ΑΕΙ με τον ΔΑΑ για το πρώτο MBA στη Διοίκηση των Αερομεταφορών στην Ελλάδα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:03 - 12 Νοε 2025

Συμμαχία δύο Δημόσιων ΑΕΙ με τον ΔΑΑ για το πρώτο MBA στη Διοίκηση των Αερομεταφορών στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύο πανεπιστήμια της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ίδρυση ενός καινοτόμου αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του πρώτου στην Ελλάδα στο αντικείμενο της διοίκησης των αερομεταφορών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το MBA in Air Transport Management (ΜΑΤΒΑ)δημιουργήθηκε από το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με στρατηγικούς εταίρους τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τον διεθνή Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Hermes - Air Transport Organisation με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά. 

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών στις αερομεταφορές μέσα από την απόκτηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι του ΜΑΤΒΑ μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του κλάδου των αερομεταφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως υπεύθυνοι/υπεύθυνες στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ως ερευνητές/ερευνήτριες σε θέματα που αφορούν στις αερομεταφορές.

Στο ΜΑΤΒΑ συμμετέχουν 13 διδάσκοντες και 10 διδάσκουσες (Έλληνες και αλλοδαποί) που δραστηριοποιούνται σε 8 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ελβετία, Σλοβακία, Καναδάς) και 13 φορείς. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεθνή εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή απαρτιζόμενη από σημαίνουσες προσωπικότητες όλου του οικοσυστήματος των αερομεταφορών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1,5 έτους και παρέχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Στην έναρξη του πρώτου εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν σε δια ζώσης διδασκαλία διάρκειας μιας εβδομάδας στη Χίο (1 – 5 Φεβρουαρίου 2026 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Στη συνέχεια το πρόγραμμα βασίζεται σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονη διδασκαλία μέσω πλατφόρμας Zoom και ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας Moodle, όπου και αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό. Στο πρώτο εξάμηνο, το πρόγραμμα είναι κοινό, ενώ στο δεύτερο επιλέγεται υποχρεωτικά μία από τις εξής τρεις κατευθύνσεις: αερολιμένες, αεροπορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΒΑ Thesis).

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA in Air Transport Management (ΜΑΤΒΑ) έγινε από τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του ΜΑΤΒΑ. Όπως ανέφερε ο κύριος Παπαθεοδώρου, «πρόκειται για ένα καινοτόμο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ΜΒΑ - το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα (επί συνόλου περίπου 1.500 προγραμμάτων) στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης των αερομεταφορών. Συνεργαζόμενα τμήματα του ΜΑΤΒΑ είναι το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ως επισπεύδον) και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ στρατηγικοί εταίροι είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ο Διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Hermes - Air Transport Organisation. Οι συγκεκριμένες συνεργασίες είναι ενδεικτικές της άμεσης σύνδεσης με την αγορά ενός προγράμματος ΜΒΑ σε ένα γνωστικό αντικείμενο που “γεφυρώνει”, μειώνοντας το γεωγραφικό αποκλεισμό και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση.»

Ο Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δήλωσε: «Με το ΜΑΤΒΑ - το πρώτο ΜΒΑ στη Διοίκηση Αερομεταφορών στην Ελλάδα -η Ελλάδα αποκτά σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση στελεχών αερομεταφορών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιβεβαιώνει τον διεθνή προσανατολισμό και την καινοτομία του στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, δημιουργώντας αυτό το διεθνώς ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και με την έμπρακτη στήριξη κορυφαίων φορέων, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή ποιότητα, ερευνητική τεκμηρίωση και πρακτική αξία.»

Ο Αν. Καθηγητής Πέτρος Καβάσαλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζεται εδώ και καιρό με την ελληνική και διεθνή αεροπορική βιομηχανία.Το νέο ΜΒΑ στη Διοίκηση και Διαχείριση των Αερομεταφορών (ΜΒΑ in Air Transport Management) αποτελεί ακριβώς προϊόν αυτής της μακρόχρονης συνεργασίας. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ηγείται στην έρευνα στην ίδια περιοχή, όπως δείχνουν οι σχετικές δημοσιεύσεις και τα συνέδρια που οργανώνει και συμμετέχει. Και, βεβαίως, επισημαίνω τη διακριτή συμμετοχή μας, τελευταία, στα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα-Consortia (Large Scale Pilots) που οργανώνουν την ψηφιοποίηση των ταξιδιωτικών και σχετικών εγγράφων (DTC, boarding passes, invoices κ.λπ.), σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενδεχομένως πέραν αυτού, σε συνδυασμό με τη νέα (παν)ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (Εuropean DigitalIdentity), την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ένωσης προβλέπουν να διαθέσουν στους Ευρωπαίους πολίτες σύντομα.»

Ο Καθηγητής Βασίλης Προφυλλίδης, από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στα χαρακτηριστικά του Προγράμματος που «αποτελεί συνένωση δυνάμεων όλων σχεδόν των Ελλήνωνεπιστημόνων που ασχολούνται με το αεροπορικό αντικείμενο αλλά και πολλών επιφανών Ευρωπαίων συναδέλφων, έχει προσανατολισμό προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, επιτρέπει διακριτοποίηση της αεροπορικής αγοράς με στόχευση για κάλυψη των αναγκών κάθε επιμέρους κατηγορίας, αξιοποιεί την υψηλή προστιθέμενη επιστημονική αξία και μεγάλη εμπειρία των επιστημόνων που θα διδάξουν και τέλος θα αποτελέσει πεδίο διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και μεταπτυχιακών ερευνητών. Ο Λόγος ύπαρξης (Raison d’ Etre) του Προγράμματος είναι να συναντήσει η εξειδικευμένη γνώση τις ανάγκες της παραγωγής.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αεροδρομίων, αεροπορικών εταιριών, τουρισμού, Υπουργείων αλλά και σε απόφοιτους οικονομικών, πολυτεχνικών, και τουριστικών σχολών που ενδιαφέρονται να εργασθούν στον αεροπορικό κλάδο. Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο απευθύνεται το Πρόγραμμα δεν είναι μόνο η Ελλάδα και οι γειτονικές χώρες, αλλά και η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Κεντρική Ευρώπη και (γιατί όχι) ο λοιπός κόσμος.

Η διαδικτυακή λειτουργία του Προγράμματος το καθιστά συμβατό με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών ερευνητών.»

Ο Δρ Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)του ΔΑΑ, δήλωσε: «Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής του την επένδυση στη γνώση, στους νέους ανθρώπους και στην εξέλιξη του κλάδου των αερομεταφορών. Η ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα αγγλόφωνου MBA στη Διοίκηση των Αερομεταφορών αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς κορυφαίων επαγγελματιών, με διεθνή προσέγγιση και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου για τον κλάδο. Με επίγνωση του ευρύτερου ρόλου του ΔΑΑ για την οικονομία και την κοινωνία, συμμετέχουμε ως στρατηγικοί εταίροι σε αυτή την πρωτοβουλία που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση συνδέοντάς την με τις ανάγκες της αγοράς των αερομεταφορών.»

Ο Δρ Κώστας Ιατρού, Director General, Hermes – AirTransport Organisation, δήλωσε: «Το ΜΑΤΒΑ φιλοδοξεί να διαμορφώσει τους επόμενους ηγέτες του κλάδου των αερομεταφορών, παρέχοντας ένα συνδυασμό ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των αερομεταφορών θα προσφέρουν διαλέξεις, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από την πραγματική αγορά.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελική ευθεία για κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές και δωρεές
Οικονομία

Τελική ευθεία για κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές και δωρεές

Ο ναύαρχος θα επιλέξει Ανδρουλάκη ή επιστροφή στην Ιθάκη;
Ανεμοδείκτης

Ο ναύαρχος θα επιλέξει Ανδρουλάκη ή επιστροφή στην Ιθάκη;

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow, που επωφελήθηκε από τις πωλήσεις στην τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow, που επωφελήθηκε από τις πωλήσεις στην τεχνολογία

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή - Οι νέοι πόλεμοι δεν κερδίζονται με παλιά μέσα
Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή - Οι νέοι πόλεμοι δεν κερδίζονται με παλιά μέσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

ΔΑΑ: Πρώτο και πάλι στην Ευρώπη το αεροδρόμιο της Αθήνας στα βραβεία Routes Europe 2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Πρώτο και πάλι στην Ευρώπη το αεροδρόμιο της Αθήνας στα βραβεία Routes Europe 2026

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία
Ειδήσεις

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ