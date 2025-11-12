Τουρισμός: «Καύσωνας» τιμών γεμίζει τις «άκρες» της σεζόν - Κλειδί οι υποδομές και το σχέδιο

Οι αυξημένες τιμές σε ξενοδοχεία και αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και οι καιρικές συνθήκες, με τους ήπιους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα στη Μεσόγειο, φέρνουν νέα δεδομένα στον τουρισμό, εισερχόμενο κι εξερχόμενο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα στοιχεία των ελληνικών αεροδρομίων παραπέμπουν σε πολύ καλές επιδόσεις στο φίνις της σεζόν. Ειδικά ο Νοέμβριος καταγράφεται ως έντονα δυναμικός από άποψη κίνησης, καθώς, μάλιστα βοηθήθηκε κι από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, στην Αττική, τον Κλασικό Μαραθώνιο και το τουρνουά τένις ΑΤΡ, που οργάνωσε στην Αθήνα για πρώτη φορά η οικογένεια Τζόκοβιτς.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Μαραθωνίου, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ είχαν δηλώσει συμμετοχή 10.574 δρομείς από τις υπόλοιπες – πλην Ελλάδας – χώρες, έναντι 9.081 το 2024. Η αμέσως καλύτερη επίδοση που είχε καταγραφεί ήταν το προπανδημικό 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230 αθλητές. Όσο για το τουριστικό αποτύπωμα του ATP, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η καταγραφή παραπέμπει πολύ παραπάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις για επισκέψεις περίπου 2.500 ταξιδιωτών, φίλων του τέννις και εμπλεκόμενων στο τουρνουά ΑΤΡ. Αν, δε, ληφθεί υπόψη το τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα των περιοχών που μέχρι πρότινος φιλοξενούσαν τη συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως η Μπάνια Λούκα, το συνολικό αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο. Αναμένεται, λοιπόν τις επόμενες μέρες να καταγραφεί αναλυτικά.

Ο ΔΑΑ

Την ίδια ώρα, με βάση πληροφορίες, ο Νοέμβριος κινείται σε υψηλότερες ταχύτητες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, σε σχέση με πέρυσι. Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ότι ο περσινός Νοέμβριος, ήταν από τους καλύτερους μήνες για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να εμφανίζει άνοδο κατά 13,3% έναντι του 2023.

Μοχλός επιτάχυνσης, προφανώς, είναι η διεθνής κίνηση. Συγκεκριμένα, αποτελεί περί το 70% του συνόλου των ταξιδιωτών που διακινούνται. Αυξημένοι, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εμφανίζονται όμως και οι Έλληνες που επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός συνόρων. Το φαινόμενο είναι εμφανές καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι Έλληνες που ταξίδεψαν εκτός Ελλάδος αντιπροσώπευαν το 30% του συνόλου, ενώ με βάση πηγές και της εγχώριας αεροπορικής αγοράς, οι πληρότητες, στις άκρες της σεζόν χτίζονται και από Έλληνες.

Η Fraport Greece

Αντίστοιχη είναι και η δυναμική που καταγράφει η Fraport Greece στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται, με τον Αλεξάντερ Τσινέλ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να διαπιστώνει, μιλώντας στο 8o Athens Investment Forum, χθες (10/11), ενίσχυση της κίνησης τον Νοέμβριο.

«Ένα από τα θετικά είναι ότι αναπτυσσόμαστε δυνατά πέραν της περιόδου αιχμής, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση 5% περίπου για τον Νοέμβριο. Είναι μικρά ποσοστά, αλλά τουλάχιστον συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες και τους προορισμούς προκειμένου να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν το φθινόπωρο και την άνοιξη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Fraport Greece στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum.

Επεσήμανε, δε, πως η εταιρεία προωθεί προορισμούς πέραν των δημοφιλών. «Προσπαθούμε να προωθήσουμε όλα τα αεροδρόμια με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς διαπιστώνουμε μια συνεχή ανάπτυξη. Από τα πολύ υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, γύρω στο 8%-10%,τώρα είμαστε στο 2,8% και αυτό είναι ένα καλό ποσοστό ανάπτυξης που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε με έναν υγιή και βιώσιμο τρόπο όχι μόνο εμείς ως εταιρεία και ως αεροδρόμια, αλλά και οι προορισμοί».

Κάνοντας έναν απολογισμό για το 2025, ο Αλ. Τσινέλ είπε πως είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. «Είχαμε μια σειρά σεισμών στη Σαντορίνη που δεν έχουμε ξαναδεί. Καταγράψαμε κατάρρευση της κίνησης στο νησί και τώρα είμαστε στο μείον 15% για τη Σαντορίνη. Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε πλήρη κατάρρευση της επιβατικής κίνησης από και προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εντάσεων με το Ιράν», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Πέρυσι καταγράψαμε 36 εκατ. επιβάτες και φέτος στοχεύουμε στα 37 εκατ., δηλαδή 1 εκατ. περισσότερους σε σχέση με πέρυσι,παρά τις αναταράξεις και τις προκλήσεις που βιώσαμε».

Ο Αλ. Τσινέλ χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα «λαμπρό αστέρι» σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ψηφιοποίησης, ωστόσο, όπως είπε οι προορισμοί χρήζουν των απαραίτητων υποδομών. «Χρειαζόμαστε δρόμους, διαχείριση αποβλήτων,απορριμμάτων και ύδατος. Αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι προορισμοί γίνονται θύματα της ίδιας της επιτυχίας τους», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι για μια απόσταση 10 λεπτών σε ένα νησί, το καλοκαίρι απαιτείται μία ώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, πριν λίγες μέρες, κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ για την οικονομία για το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ. Γιάννης Ρέτσος, απαντώντας σε ερωτήσεις επισήμανε ότι ο τουρισμός, μετά από μια δεκαετία ανόδου, πλην περιόδου Covid, έχει πλέον φτάσει ταβάνι καθώς και ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για τις αγορές της Μεσογείου και θα επωφεληθούν οι καλύτερα προετοιμασμένοι.

Όπως ανέφερε, η παρούσα συγκυρία απαιτεί στρατηγική, που δυστυχώς δεν υπάρχει, προορισμούς με επενδύσεις και βελτιώσεις σε επίπεδο υποδομών και προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, που και αυτό πλέον αμφισβητείται έντονα. Η έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι ο εισερχόμενος τουρισμός για το 2025 και το 2026 αναμένεται να διατηρήσει τις θετικές επιδόσεις σε πραγματικούς όρους.

Οι επόμενοι μήνες

Σημειώνεται ότι με τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, το πεντάμηνο από τον Νοέμβριο έως και τον προσεχή Μάρτιο, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις φτάνει τις 6.326.734, έναντι 5.661.270 θέσεων το αντίστοιχο διάστημα της περιόδου 2024/2025, σημειώνοντας άνοδο 11,8%.

Η αύξηση αυτή επιμερίζεται σχεδόν ισόποσα και τους πέντε μήνες που προαναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα σε μηνιαία, βάση, τη μεγαλύτερη αύξηση προσφερόμενων θέσεων καταγράφει ο Μάρτιος με ένα +14,8% σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο και ο Νοέμβριος του 2025 δείχνει να κινείται κατά +11,2% υψηλότερα, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024, όσον αφορά τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις. Ακόμα και ο Φεβρουάριος, που παραδοσιακά αποτελεί έναν μήνα “χαμηλής πτήσης” , εμφανίζει άνοδο της τάξης του +11,7% σε σχέση με πέρυσι. Τέλος Δεκέμβριος και Ιανουάριος, που αποτελούν μέρος της εορταστικής περιόδου - κινούνται υψηλότερα κατα +10,4% (9,9% ο Δεκέμβριο και 11% ο Ιανουάριος).

Ουσιαστικά η διαθεσιμότητα θέσεων έχει σπάσει τον πήχη των έξι εκατομμυρίων, για το πεντάμηνο, κάτι που πιστοποιεί τις νέες τάσεις και τις δυναμικές της χώρας, που βήμα - βήμα και με αναγκαία προϋπόθεση το στρατηγικό σχέδιο και την ενίσχυση των υποδομών μπορεί να γίνει ένας προορισμός όλου του έτους.

Πάντως ήδη σε επίπεδο τουλάχιστον αερολιμένων εξελίσσονται σημαντικά σχέδια, τόσο σε Ηράκλειο, όσο και σε Αθήνα από τον ΔΑΑ, αλλά και στα 14 περιφερειακά της Fraport. Όπως, δε, τόνισε και ο CEO του ΔΑΑ Δρ. Γιάννης Παράσχης, σε εκδήλωση χθες για την παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού μεταπτυχιακού προγράμματος για τον κλάδο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Παν. Αιγαίου, τον ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος” και την ΜΚΟ Hermes - Air Transport Organisation, η Ελλάδα καταγράφει μια σημαντική και ιδιαίτερη δυναμική, λόγω γεωγραφίας, στις αερομεταφορές. Έχει, με βάση τον κ. Παράσχη, κατά μέσο όρο ένα αεροδρόμιο ανά 280.000 κατοίκους, την ώρα που στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι ένα αεροδρόμιο ανά 1 εκατ.. Μάλιστα στο Αιγαίο ο μέσος όρος είναι ένα αεροδρόμιο ανά 28.000 κατοίκους περίπου. Κι αυτό την ώρα που εξελίσσεται η διαδικασία επενδύσεων στο Αεροδρόμιο «Καπετάν Β. Κωνσταντακόπουλος» στην Καλαμάτα, αλλά και επίκειται η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, που δεν τα τρέχει η Fraport.

Επενδύσεις

Έτσι, σε ό,τι αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών εντός σχεδίου κινούνται οι επενδύσεις επέκτασης του αεροδρομίου, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ, με στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητάς του στα 40 εκατ. επιβάτες.

Σε ό,τι αφορά τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, με βάση όσα κατέθεσε ο Αλεξάντερ Τζινέλ, επικεφαλής της Fraport Greece στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum, πέραν των 50 εκατ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως για την αναβάθμιση των αερολιμένων, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα 145 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν στον εκσυγχρονισμό των αεροδιαδρόμων κάποιων εκ των αεροδρομίων και την επέκταση της δυναμικότητας τεσσάρων αεροδρομίων, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, της Κω και της Κέρκυρας. «Θα συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε όπου χρειάζεται. Συνολικά εκτιμάμε ότι θα επενδύσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης περί το 1,4 δισ. ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια», σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο Αλ. Τσινέλ.

Οι χώρες προέλευσης

Στην κορυφή, πάντως, των χωρών προέλευσης, με βάση τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, βρίσκονται η Γερμανία, με σχεδόν 900.000 θέσεις (+9,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 533.000 θέσεις (+4%) και η Ιταλία, με περισσότερες από 524.000 θέσεις (+5,4%). Ακολουθούν η Κύπρος (494.000 θέσεις) και η Τουρκία (394.000), ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος του Ισραήλ, με αύξηση 27,3% και συνολικά 382.000 προγραμματισμένες θέσεις.

Η Γαλλία καταγράφει επίσης διψήφιο ποσοστό ανόδου (+11%) με περίπου 268.000 θέσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την περιορισμένη παρουσία τους τον χειμώνα, παραμένουν ενεργές με 97.606 διαθέσιμες θέσεις, σημειώνοντας άνοδο 8,2%.