Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY στον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας

Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα, με δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό – μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι της ELPEDISON, που έτρεξαν για πρώτη φορά με την ομάδα.
Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο» (The Good Run – United We Marathon), οι εθελοντές συμμετείχαν στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, στηρίζοντας φορείς με κοινωνικό έργο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Το “HELLENiQ ENERGY Running Station” στην οδό Αρδηττού αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης και εμψύχωσης για τους δρομείς, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης, κεφιού και ομαδικότητας.
Η HELLENiQ ENERGY συγχαίρει όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας ότι κάθε αγώνας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με συλλογικότητα και προσφορά.
Το ραντεβού ανανεώνεται για τον επόμενο Μαραθώνιο – με ακόμη περισσότερη ενέργεια!