ifo: Εντείνεται η οικονομική πίεση στους αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ifo, το 19% των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία φοβάται επί του παρόντος ότι θα αναγκαστεί να διακόψει τη δραστηριότητά του.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν έλλειψη παραγγελιών: το 46,6 % το δήλωσε αυτό τον Οκτώβριο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 43,6 % του Ιουλίου και, συνεπώς, υψηλότερο από τον μέσο όρο για το σύνολο της οικονομίας (36,9 %).

«Η οικονομική πίεση στους αυτοαπασχολούμενους παραμένει υψηλή», αναφέρει η ειδικός του ifo, Κάτριν Ντέμελχουμπερ. «Πολλές επιχειρήσεις συγκρατούνται από το να αναλάβουν νέες παραγγελίες λόγω της αβέβαιης κατάστασης, ενώ και το καταναλωτικό κλίμα παραμένει υποτονικό».

Συνολικά, το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο. Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» υποχώρησε στις –23,7 μονάδες, από –19,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

«Πολλοί αυτοαπασχολούμενοι εξακολουθούν να περιμένουν την πολυπόθητη οικονομική ανάκαμψη. Αυτό αποδυναμώνει το κλίμα», σημειώνει η Ντέμελχουμπερ.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην αυξημένη αβεβαιότητα: το 33,7 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δυσκολεύεται να προβλέψει την επιχειρηματική του πορεία. Τον Σεπτέμβριο, το ποσοστό αυτό ήταν 30,4 %. Η αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων παραμένει, επομένως, υψηλότερη από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας, όπου το ποσοστό ανήλθε σε 22,6% τον Οκτώβριο.