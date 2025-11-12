Ανοδικά οι ασιατικές αγορές - Ισχυρές απώλειες, έως και 10%, για τη μετοχή της SoftBank
Χρηματιστήρια
09:27 - 12 Νοε 2025

Ανοδικά οι ασιατικές αγορές - Ισχυρές απώλειες, έως και 10%, για τη μετοχή της SoftBank

Reporter.gr Newsroom
Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα χρηματιστήρια στην Ασία την Τετάρτη (12/11), παρά τις συναλλαγές στη Wall Street το βράδυ της Τρίτης (11/11).

Οι μετοχές της SoftBank Group σημείωσαν "βουτιά" 10% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην Nvidia.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, ωστόσο, κέρδισε 0,43% στις 51.051,07 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 1,07% στις 3.357,03 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,07%, ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq είχε ισχυρά κέρδη 2,52%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,61% στις 26.857,42 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας παρέμεινε σταθερός.

Ο Nifty 50 της Ινδίας κερδίζει 0,79% στις 25.896,60 μονάδες.

