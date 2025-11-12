Παπαθανάσης: Προσκλήσεις για εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου:
«Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης με κύρια στόχευση την περαιτέρω ενίσχυση ενός σύγχρονου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π).
Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης προβλέπονται ενδεικτικά:
- Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη.
- Ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση και ETCS L1 της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.
- Προμήθεια συστήματος GSM-R με συναφείς υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό για τα τμήματα γραμμής Τιθορέα-Δομοκός, Κιάτο-Ρίο, Θεσσαλονίκη-Ειδομένη και Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα».