Χαλάνδρι: Δωρεάν έλεγχοι για HIV - Δράση ενημέρωσης και πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
Υγεία
13:19 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Δράση ενημέρωσης και πρόληψης για τον HIV πραγματοποιεί ο Δήμος Χαλανδρίου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας – «Θετική Φωνή», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης (17–21 Νοεμβρίου 2025) και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας AIDS (1η Δεκεμβρίου), ο Δήμος Χαλανδρίου δράση.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, από 16:00 έως 20:00, πλησίον της κεντρικής πλατείας Χαλανδρίου.

Την πρωτοβουλία υλοποιούν το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Εποπτείας Εθελοντισμού και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου.

Ενημέρωση, πρόληψη και δωρεάν rapid test

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα σεξουαλικής υγείας και η ενθάρρυνση του προληπτικού ελέγχου.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα:

  • να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας,
  • να προμηθευτούν έντυπο ενημερωτικό υλικό και προφυλακτικά,
  • και να υποβληθούν σε δωρεάν και ανώνυμα σε διαγνωστικό έλεγχο HIV, μέσω της κινητής μονάδας “Checkpoint” της Θετικής Φωνής, με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test).

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου Χαλανδρίου για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και την ενίσχυση της πρόληψης μέσω της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης.

