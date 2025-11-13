Τσουκαλάς: Με την πολιτική Μητσοτάκη είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα

Στο ρ/σ Πρώτο Πρόγραμμα παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (13/11) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αρχικά, για την «εισβολή» της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και τον αντίκτυπο αυτής κλήθηκε να πάρει θέση ο κ. Τσουκαλάς. Εξήγησε, λοιπόν, ότι: «Η επιρροή που ασκεί η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας έχει θετικά και αρνητικά αλλά μπορεί να καταλήξει να έχει κυρίως θετικά. Αρκεί να υπάρξει και μια πολιτική βούληση να κατευθύνει την αγορά εργασίας προς τα εκεί, να δημιουργήσει στην ουσία τάσεις που μπορούν να αναστρέψουν ένα κλίμα κατά κάποιων επαγγελμάτων, να μπορεί να προχωρήσει στη δια βίου κατάρτιση των επαγγελματιών που είναι ευάλωτοι στις νέες τεχνολογίες - δηλαδή που είναι αντικαταστάσιμοι - ώστε να μπορέσει να στηριχτεί η απασχόληση».



Ενώ στο πλαίσιο που επηρεάζει τη χώρα μας και το εργασιακό της μοντέλο, ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε πως «είναι μια μεγάλη ευκαιρία για λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερες αποδοχές. Το πιο κομβικό σημείο είναι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της εργασίας. Εκεί χωλαίνουμε. Αυτή την στιγμή είμαι 15 μονάδες κάτω από το σημείο που ήμασταν το 2009 στην παραγωγικότητα της εργασίας. Ενώ είμαστε μόλις στο 59% του μέσου όρου της Ευρώπης. Η άποψη, δε, ότι η Ελλάδα ενδεχομένως να μην επηρεαστεί σε πρώτη φάση αρνητικά είναι κάτι που συμμερίζομαι στο πλαίσιο της έλλειψης μασίφ βιομηχανίας στη χώρα. Προφανώς μπορεί να επηρεαστεί σε ένα δεύτερο χρόνο. Μπορεί να επηρεαστεί λιγότερο από οικονομίες που είναι βασισμένες κυρίως στη βιομηχανία. Εμείς είμαστε βασισμένοι στον τουρισμό και στις υπηρεσίες. Αλλά το κομμάτι των υπηρεσιών προφανώς σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη».



«Η εκτίμηση είναι ότι θα επηρεαστούμε και πρέπει να ετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να έχουν δοθεί κονδύλια στην ψηφιοποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης - είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική η μικρομεσαία επιχείρηση -, να δίνονται καλύτεροι μισθοί, να στηρίζετε καλύτερα το ασφαλιστικό και κοινωνικό σύστημα.



Να σημειώσω ότι στην ψηφιοποίηση του ιδιωτικού τομέα είμαστε τρίτοι από το τέλος. Είμαστε ουραγοί. Πρέπει να αλλάξουμε τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Το τρόπο οργάνωσης εργασίας. Να αποκαταστήσουμε τις συνέπειες από την έλευση επενδύσεων σε τεχνολογία και δεξιότητες.



Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε κίνητρα για την καινοτομία. Όσο παραμένει ρηχή η παραγωγική βάση και εντοπίζεται εξάρτηση από τομέα των υπηρεσιών, η υστέρηση θα διαιωνίζεται», συμπλήρωσε με σκοπό να τονίσει την μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στην Ελλάδα ώστε να καταστεί πρωταγωνίστρια των εξελίξεων.



Ερωτηθείς για το εάν πρέπει να υπάρξουν και νομοθετικές παρεμβάσεις για τις εργασιακές σχέσεις που δημιουργούνται με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτές ή αν αρκούν οι υφιστάμενες, ο Κώστας Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι κάθε χώρα η οποία πετυχαίνει υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας έχει τα εξής τέσσερα χαρακτηριστικά:

«Έχει την δυνατότητα να διοικείται καλά. Η χρηστή διοίκηση , η επένδυση στο φυσικό και τεχνολογικό κεφάλαιο , οι ισχυροί θεσμοί είναι τα κλειδιά για την παραγωγικότητα. Αντί για αυτά έχουμε σκάνδαλα και διασπάθιση .

Δεύτερο είναι το να μπορέσουμε στην ουσία να μειώσουμε την πολυνομία. Να μπορεί να μειωθεί η γραφειοκρατία, που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη – επί Νέας Δημοκρατίας από δεύτεροι γίναμε πρώτοι.

Το επόμενο στάδιο είναι προφανώς να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται όσον αφορά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Να μπορέσουμε πράγματι να ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια να ανανεώσουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό».



«Αν δεν γίνουν αυτά, θα μείνουμε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη και θα μείνουμε ουραγοί στην ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται κοινωνικός διάλογος, συναινέσεις και να περάσουμε από το μοντέλο της εργασιακής υπερκόπωσης στο μοντέλο της εργασιακής δημιουργίας», ανέφερε.

Τέλος, ερωτηθείς για την χθεσινοβραδινή «κόντρα» μεταξύ του κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Νίκου Ανδρουλάκη ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο κ. Μαρινάκης ψεύδεται με ένα τρόπο κατάπτυστο. Έχει χάσει τη μπάλα και είναι ικανός να πει ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Την στιγμή μάλιστα που έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγαίνει στην ουσία και κλείνει το μάτι στην παραβατικότητα.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό που είπε είναι ότι πάνε να φορέσουν την ενδυμασία του εγκλήματος τιμής, σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών».