Interview: Η πρώτη παράσταση του ελεύθερου θεάτρου για κωφά άτομα
13:55 - 13 Νοε 2025

Interview: Η πρώτη παράσταση του ελεύθερου θεάτρου για κωφά άτομα

To 2013, στην καρδιά της οικονομικής ύφεσης, σηματοδοτούσε την πρώτη προσβάσιμη παράσταση που παρουσιαζόταν στην Ελλάδα: ανέβαινε για όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής ευρωστίας με ελεύθερη συνεισφορά, παρουσιάστηκε σε σωφρονιστικά καταστήματα, κέντρα απεξάρτησης, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και, στην πορεία, στο κοινό της προστέθηκαν υπέρτιτλοι για κωφά άτομα και άτομα με βαρηκοΐα. 

«Τότε η ιδέα μας για προσβασιμότητα ήταν ακόμα πιο ανοιχτή, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με γνώμονα τους θεατές που θα την παρακολουθήσουν», εξηγεί σήμερα, 12 χρόνια μετά, ο θεατρολόγος και ιδρυτής της Liminal Χρίστος Παπαμιχαήλ – τότε κάνοντας πρακτική ως θεατρολόγος, σήμερα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.

Με υπέρτιτλους SDH

Το «Interview» είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει επιχειρήσει να παραγκωνίσει πολλά στερεότυπα στην πορεία της. Όμως, τώρα, αποτελεί την πρώτη παραγωγή του ελεύθερου θεάτρου (φιλοξενείται στο θέατρο Olvio), η οποία για όλο τον κύκλο παραστάσεων της, μέχρι και τον Ιανουάριο, θα παίζεται με υπέρτιτλους – καλώντας σταθερά θεατές με προβλήματα ακοής.

