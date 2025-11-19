Quest: Πάνω από €1 δισ. τα έσοδα στο εννεάμηνο – Αύξηση πωλήσεων 10%
Αναλύσεις
17:58 - 19 Νοε 2025

Quest: Πάνω από €1 δισ. τα έσοδα στο εννεάμηνο – Αύξηση πωλήσεων 10%

Reporter.gr Newsroom
Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2025 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €1,02 δισεκατομμύρια, κέρδη EBITDA €73,8 εκ., κέρδη προ φόρων €51,1 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €36,8 εκ..

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,1%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 13,4%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 17,8%, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 11,4%, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Την 8η Αυγούστου 2025, η θυγατρική εταιρεία, «Quest Energy A.E.», υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest Συμμετοχών, για την πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών σταθμών της, σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το τίμημα θα ανέρχεται σε €36 εκ. μετά την αφαίρεση των δανείων. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου Quest για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων.

Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα αποτελέσματα του ομίλου διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι δεύτερες αφορούν στη δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη:

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€1,5 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €1,5 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου €32 εκ., στην καταβολή περίπου €31 εκ. (συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού) για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα 9Μ 2025 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info QuestΚΟΥΕΣ -0,73% Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή)

Κατά το εννεάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+11,6%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 18,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή (η οποία ενοποιείται από την 1η Φεβρουαρίου 2025), αφετέρου στην ενίσχυση των μεγεθών της δραστηριότητας διανομής προϊόντων Apple αλλά και στη σχετική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού, σε σχέση με ένα υποτονικό εννεάμηνο πέρυσι.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi)

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+11,1%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 28%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν ελαφρώς υψηλότερα (+1,8%) από πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας της εταιρείας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας κατά το 3ο τρίμηνο παρουσίασε αύξηση άνω 5%.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

Τα έσοδα ήταν ελαφρώς μειωμένα (-6,5%) κυρίως λόγω των περικοπών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ, για την ευστάθεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αλλά και χαμηλότερης ηλιοφάνειας σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα. Παρά τη μείωση των εσόδων τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση, η οποία οφείλεται στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων με άμεση συνέπεια τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €12,4 εκ. (εκ των οποίων τα 11εκ. προέρχονται από μερίσματα θυγατρικών) σε σχέση με €16,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,4 εκ. σε σχέση με κέρδη €14,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το 2025

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφια αύξηση.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων, και μεγαλύτερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων λόγω της σύνθεσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα €700 εκ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται βελτιούμενη ανάπτυξη στα έσοδα, υψηλότερη του 9μήνου και ανάλογη του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το 2024.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται αντίστοιχη πορεία σε επίπεδο ΕΒΤ με αυτή του 2024 ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7MW μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα επηρεάσει στο μέλλον τις επιδόσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2025, εκτιμάται ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, και υψηλότερη ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, που επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου ότι θα υπερβεί τα €100 εκ., καθώς και αύξηση των κερδών προ φόρων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

