CrediaΒank: Πιστωτική επέκταση €1,2 δισ. το 2026 – Τα επόμενα σχέδια

Οπως ανέφεραν η διοίκηση της τράπεζας και η CEO κα Ελένη Βρεττού την Παρασκευή (21/11) στην παρουσίαση προς τους αναλυτές η πιστωτική επέκταση της τράπεζας παρακολουθεί ρυθμούς 8% έναντι 1% της αγοράς. Στο 9μηνο η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις το 2025 θα διαμορφωθούν στα 2,5 δισ. ευρώ. Τα νέα δάνεια αποτελούν ένα καλό μείγμα όπου το 50% αφορά επιχειρήσεις ενώ υπάρχει μεγάλη ισορροπία όσον αφορά τον στόχο που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ενώ η τράπεζα διαθέτει άφθονη ρευστότητα για την ανάπτυξη των δανείων.
Η CrediaBank ολοκλήρωσε την ενοποίηση των συστημάτων της με την Παγκρήτια τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα έτος μετά τη νομική συγχώνευση, ενώ ήδη εργάζεται για την ενοποίηση των συστημάτων με την HSBC Μάλτας.
Κεφαλαιακές ενέργειες
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 17,6%. Oπως σημείωσε η διοίκηση της τράπεζας στο τέταρτο τρίμηνο έχει προβλέψει πράξη κεφαλαικής ενίσχυσης ύψους 70 μονάδων βάσης με συνθετική τιτλοποίηση.
Η πορεία συνένωσης με την HSBC Mάλτας
Σε ότι αφορά την HSBC Μάλτας η κα Βρεττού σημείωσε πως οι υπογραφές θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι άδειες θα έχουν ληφθεί πριν το α εξάμηνο του 2026. Θα ακολουθήσει ένα διάστημα 6- 8 εβδομάδων με στόχο να γίνει η δημόσια πρόταση και το όλο project θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027.
Το κόστος των καταθέσεων υποχώρησε στο 0,91% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Η τράπεζα βλέπει ευκαιρίες διαφοροποίησης του κόστους της με εξαγορές και συγχωνεύσεις αλλά και με ανάπτυξη του bancassurance και του wealth
Oι στόχοι της τράπεζας παραμένουν αναλλοίωτοι και συνοψίζονται σε:
- Ανόργανη Επέκταση – εστίαση στην ομαλή ενσωμάτωση της HSBC Malta
- Περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας διαχείρισης για την επίβλεψη και ομαλή ενσωμάτωση της Malta
- Διαφοροποίηση των πηγών εσόδων – εστίαση στη βελτίωση της συνεισφοράς στα έσοδα από προμήθειες
- Έναρξη Ψηφιακού Μετασχηματισμού: τόσο στο front όσο και στο back-end για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την εσωτερική βελτιστοποίηση του κόστους
- Καινοτομία σε νέα προϊόντα και βελτιστοποίηση διαδικασιών για την επέκταση της πελατειακής βάσης και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
- Αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων και πλήρης ενσωμάτωση νέας ταυτότητας
- Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω πρόσθετων μη απομειωτικών κεφαλαιακών ενεργειών (SRT, διάθεση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων)