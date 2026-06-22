Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Σε μια λαμπερή τελετή αποφοίτησης, βραβεύτηκαν οι 158 απόφοιτοι των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy, των δύο ετήσιων πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιστοποίησης, που προσέφερε φέτος για πρώτη χρονιά η CrediaBank στους Relationship Managers (RMs) του δικτύου της, που χειρίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες CrediaCobalt Personal Banking.

Η CrediaBank, επενδύοντας στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, δημιούργησε το 2025 δύο εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποίησης με προδιαγραφές mini MBA, που δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη της να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στον ρόλο τους, να διευρύνουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Το CrediaBusiness Academy σχεδιάστηκε για τους Small Business Relationship Managers (για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με συμμετοχή εισηγητών την PwC Academy, ενώ το CrediaBank Wealth Management Academy αφορά τους RMs που διαχειρίζονται την περιουσία πελατών CrediaCobalt Personal Banking και υλοποιείται με τη συνεργασία της Franklin Templeton, ενός κορυφαίου παγκόσμιου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων με διεθνή επενδυτική τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση πλούτου. Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη νέα πραγματικότητα του ESG έως την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του κεφαλαίου, τις ανάγκες marketing και τις τάσεις των διεθνών αγορών και τη διαχείριση επενδυτικού ρίσκου, οι RMs ενδυναμώνονται με εφόδια που τους επιτρέπουν να στέκονται δίπλα σε κάθε πελάτη με μια ολιστική κατανόηση της επιχειρηματικής και οικονομικής του καθημερινότητας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, ο , κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, δήλωσε: «Για εμάς, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι κινητήριος δύναμη. Με τη δημιουργία των Ακαδημιών της CrediaBank, σε συνεργασία με υψηλού κύρους διεθνείς οργανισμούς, προσφέρουμε επαγγελματική εκπαίδευση πέραν της τραπεζικής, που ενδυναμώνει τα στελέχη μας και παράλληλα αναβαθμίζει την ικανότητα αντίληψης των αναγκών των πελατών μας. Οι πελάτες μας αποκτούν έναν συνεργάτη ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της διαδρομής της επιχείρησης ή των επενδύσεων τους».

Η Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη, Managing Director του ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δήλωσε: «Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από έναν τραπεζικό σύμβουλο - συνομιλητή που κατανοεί ολιστικά τις πτυχές της επιχείρησης. Το CrediaBusiness Academy σχεδιάστηκε ακριβώς γύρω από αυτή την ανάγκη: Μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων-πελατών, τα στελέχη της CrediaBank διέγνωσαν σύνθετα προβλήματα και πρότειναν λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η ενεργή συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων ήταν η συνθήκη που δημιούργησε πραγματική αξία και για τα δύο μέρη. Το αποτέλεσμα ήταν μια μαθησιακή εμπειρία υψηλής πρακτικής αξίας, που ενισχύει τον ρόλο των Small Business RMs ως στρατηγικών συνεργατών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»

Ο κ. Ζώης Σωτηρόπουλος, Partner - Managed Services Leader της PwC’s Academy, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του CrediaBusiness Academy, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Small Business Relationship Managers, μέσω του οποίου παρουσιάσαμε σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικά εργαλεία, με άμεση εφαρμογή στην καθημερινή τραπεζική πρακτική. Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση βασίστηκε σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια, που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της CrediaBank στην καθημερινότητά τους. Στόχος του προγράμματος είναι η ολιστική ενίσχυση των δεξιοτήτων των SBRMs της CrediaBank, προκειμένου να υποστηρίζουν ουσιαστικά τους πελάτες τους, να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες τους και να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσεων εμπιστοσύνης.»

Ο κ. Amar Mehta, Head of Retail – GEM & Africa της Franklin Templeton, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική αγορά για τη Franklin Templeton και είμαστε προσηλωμένοι στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου διαχείρισης πλούτου στη χώρα. Η συνεργασία μας με την CrediaBank αντανακλά την πεποίθησή μας ότι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των συμβουλευτικών δεξιοτήτων των στελεχών και στη βοήθεια προς τους πελάτες, ώστε να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προτύπων στον τομέα διαχείρισης πλούτου στην Ελλάδα».

Πλέον, κάθε νέος RM που εντάσσεται στην ομάδα της CrediaBank και χειρίζεται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πελάτες Cobalt θα λαμβάνει την αντίστοιχη εκπαίδευση πιστοποίησης.