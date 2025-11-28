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Alpha Bank: Στα €111.3 εκατ. το συνολικό ποσό του προμερίσματος
Αναλύσεις
10:38 - 28 Νοε 2025

Alpha Bank: Στα €111.3 εκατ. το συνολικό ποσό του προμερίσματος

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα» ή «Alpha Bank”),σε συνέχεια της από 29.9.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025, ανακοινώνει ότι το μεικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται πλέον σε 0,0484905441 Ευρώ, εξαιρουμένων των 18.152.737 ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι το ποσό του προσωρινού μερίσματος υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα ανέρχεται σε Ευρώ 0,0460660169 ανά μετοχή.

Το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ 111.388.046,88, όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί στην από 29.9.2025 ανακοίνωση της Τράπεζας.

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