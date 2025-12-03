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Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο τα μακροοικονομικά στοιχεία
Αναλύσεις
09:39 - 03 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο τα μακροοικονομικά στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά κινήθηκε για δεύτερη ημέρα συγκρατημένα ανοδικά, με σαφή στροφή του ενδιαφέροντος σε μη τραπεζικά blue chips και αισθητή επαναφορά της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο Γενικός Δείκτης, όπως μας υπενθυμίζει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, παρέμεινε σε θετικό έδαφος όλη τη συνεδρίαση και έκλεισε στις 2.107,88 μονάδες με άνοδο 0,41%, αφού ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 2.114,27 μονάδες (+0,71%). Το κλείσιμο «ροκανίστηκε» από πίεση σε τίτλους μεγάλης στάθμισης, χωρίς όμως να αλλοιωθεί το θετικό σήμα της ημέρας. Οι βασικοί δείκτες ενίσχυσαν οριακά: ο τραπεζικός έκλεισε στο +0,32% (2.363,7 μον.), ο FTSE Large Cap στο +0,35% (5.331,04 μον.) και ο FTSE Mid Cap στο +1,08% (2.753,71 μον.), υποδεικνύοντας ευρύτερη συμμετοχή πέραν των τραπεζών. Μετά από ένα τριήμερο υποτονικότητας, ο τζίρος ανέβηκε στα 223,88 εκατ. ευρώ, με 27 πακέτα συνολικού ύψους 52,1 εκατ. και όγκο 40,36 εκατ. τεμαχίων, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία της κίνησης. Στο εύρος αγοράς, 74 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 50 πτωτικών.Στο ταμπλό, η υπεραπόδοση προήλθε από την Βιοχάλκο αναρριχήθηκε 5,66%, την ΕΛΧΑ στο +2,72%, ενώ η ΔΕΗ πρόσθεσε 2,48%, στηρίζοντας τον κλάδο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε +1,7%, ΟΤΕ +1,1% και ΟΠΑΠ +0,9%, με επιστροφή πάνω από τα 18 για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο. Στον αντίποδα, Motor Oil διόρθωσε 1,01% μετά το χθεσινό άλμα, ενώ η Coca-Cola HBC υποχώρησε 0,92%, πιέζοντας τον ΓΔ λόγω υψηλής στάθμισης, και η Κύπρου έκλεισε -1,72%.Οι τράπεζες κυριάρχησαν στις ροές, με άνω των 123 εκατ. στον κλαδικό τζίρο, αλλά οι μεταβολές παρέμειναν μετριοπαθείς. Πειραιώς διακίνησε 40,7 εκατ. στα 7,16 ευρώ, Eurobank 37 εκατ. με νέα άνοδο 1,30% μετά το χθεσινό ράλι, ΕΤΕ στο +0,66%, ενώ η Alpha κινήθηκε ελαφρώς αρνητικά (-0,37%).

Στα mid caps, Intralot συνέχισε τέταρτη ημέρα ανάκαμψης (+1,96%) και ΕΧΑΕ έκλεισε +0,79%.Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε έντονα στο 2,9% ετησίως από 1,6%, ενώ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,2% με τον δομικό δείκτη σταθερό στο 2,4%. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2027 και σταθερή πτωτική πορεία του χρέους, επισημαίνοντας τον κίνδυνο μισθολογικών αυξήσεων πάνω από την παραγωγικότητα.

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