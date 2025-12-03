Στουρνάρας: Ενέργεια, ψηφιακή μετάβαση και δίκτυα, τα «κλειδιά» για την επόμενη μέρα της οικονομίας

Αυτό που θα καθορίσει την επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας είναι η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων από την Ευρώπη. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στρατηγικό στοίχημα, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Αυτό τόνισε ο κ. Στουρνάρας, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Οδυσσέα Αθανάσίου με τίτλο «Γιατί αυτοί πέτυχαν», το οποίο μάλιστα προλογίζει.

Ο ίδιος αφού αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η τρέχουσα δυναμική της οικονομίας δεν οφείλεται σε προσωρινά μέτρα τόνωσης, αλλά σε στέρεες βάσεις, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά όπως το υψηλό ιδιωτικό χρέος, το χαμηλό κεφαλαιακό απόθεμα, οι δημογραφικές πιέσεις, η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας και η αργή απονομή της δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι “στο επίκεντρο της νέας αναπτυξιακής πορείας βρίσκονται οι ενεργειακές προκλήσεις. Η Ελλάδα επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, όπως έμπρακτα αποδεικνύεται από τις πρόσφατες συμφωνίες που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση”.

“Με την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας και θα περιοριστεί μακροπρόθεσμα η εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Όπως σημείωσε ο Διοικτής, “την ίδια στιγμή, ο τομέας των εφοδιαστικών αλυσίδων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες. Με τα λιμάνια και τα δίκτυα μεταφορών να αποτελούν φυσικές πύλες μεταξύ τριών ηπείρων, η αναβάθμιση των σχετικών υποδομών μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο logistics, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα ανάπτυξης. Το ταχέως αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα, με επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, big data και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα σε όλους τους κλάδους. Αυτό καθιστά την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση σε μια ανερχόμενη τεχνολογική αγορά.

Η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή, στο πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, τα φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις και η συμμετοχή σε διεθνή αμυντικά προγράμματα μπορούν να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσουν την αυτονομία της χώρας.”

Tο επενδυτικό κενό

Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, “όλα αυτά προϋποθέτουν συνέπεια και συνέχεια. Απαραίτητο στοιχείο είναι, λοιπόν, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και η συστηματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αλλαγές που μειώνουν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, επιταχύνουν την απονομή δικαιοσύνης και αντιμετωπίζουν τις δημογραφικές προκλήσεις.”

Με βάση τον κ. Στουρνάρα, “οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από το 2019, διατηρείται όμως το επενδυτικό κενό σε σχέση με την Ευρώπη. Η επιτάχυνση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων αποτελεί τον δρόμο για την πραγματική σύγκλιση με την ευρωζώνη και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία, την οποία η χώρα δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτη.”

Οι κίνδυνοι

“Το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει γεμάτο προκλήσεις” τόνισε ο Διοικητής της ΤτΕ και συμπλήρωσε: “Γεωπολιτικές εντάσεις, κλιματικοί κίνδυνοι, αβεβαιότητες στις αγορές ενέργειας και ο διεθνής οικονομικός κατακερματισμός αποτελούν σημαντικές απειλές. Στο εσωτερικό, υπάρχουν ανοικτά ζητήματα, όπως το υψηλό ιδιωτικό χρέος, το χαμηλό κεφαλαιακό απόθεμα, οι δημογραφικές πιέσεις, η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας και η αργή απονομή της δικαιοσύνης. Παράλληλα, το υψηλό κόστος της στέγασης επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο στόχος της χώρας δεν είναι απλώς η συνέχιση της ανάκαμψης, αλλά η επιτάχυνση της πορείας προς τη μακροχρόνια σύγκλιση. Αυτό απαιτεί κάλυψη του επενδυτικού κενού και σταθερή άνοδο της παραγωγικότητας μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση εγχώριων πόρων, ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και άμεσων ξένων επενδύσεων, ειδικά σε τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, η οικονομική σταθερότητα πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη. Η ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους και η πλήρης συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ θα ενισχύσουν περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας. Η δημοσιονομική πολιτική οφείλει να γίνει πιο αναπτυξιακή, δίνοντας προτεραιότητα σε νέες επενδύσεις, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Τελικά, αυτό που θα καθορίσει την επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας είναι η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων από την Ευρώπη. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στρατηγικό στοίχημα. Εφόσον η χώρα μας συνεχίσει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις, έχει τις προϋποθέσεις να περάσει σε μια εποχή υψηλότερης παραγωγικότητας, μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Και ποιος ξέρει; Μπορεί, σε μια μελλοντική έκδοση του βιβλίου του, ο Οδυσσέας να συμπεριλάβει και την Ελλάδα σε αυτό!”