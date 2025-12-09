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Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext
Αναλύσεις
14:30 - 09 Δεκ 2025

Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία του συνδυασμού κλίμακας και ευελιξίας για τις τράπεζες, αναφερόμενος σε εξαγορές όπως το ATHEX και η Εθνική Ασφαλιστική,  ανέδειξε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στο διεθνές τραπεζικό συνέδριο των Financial Times «Global Banking Summit» με θέμα «Παγκόσμιες vs περιφερειακές τράπεζες - Εξακολουθεί η κλίμακα να καθορίζει την επιτυχία;».

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μεγάλου, οι πραγματικοί κερδισμένοι θα είναι όσοι καταφέρουν να συνδυάσουν την ισχυρή υποδομή και το εύρος που εξασφαλίζει η κλίμακα, με την ευελιξία και την τοπική τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει τους περιφερειακούς οργανισμούς.

«Κλειδί είναι ο συνδυασμός κλίμακας και ευελιξίας», σημείωσε. «Οι μεγάλοι όμιλοι διαθέτουν πόρους, αλλά συχνά στερούνται των τοπικών δικτύων, γι’ αυτό η συνεργασία είναι απαραίτητη. Οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους αποτελούν τη χρυσή τομή καθώς είναι αρκετά μεγάλες για να καινοτομούν, αλλά και αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα».

Ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε επίσης στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) από την Euronext ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού κλίμακας και ευελιξίας.

«Η ενσωμάτωση του ATHEX στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext όχι μόνο ενισχύει το αποτύπωμα του ομίλου, αλλά δείχνει πώς τα περιφερειακά πλεονεκτήματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν όταν συνδέονται με ισχυρότερες πλατφόρμες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η συμφωνία αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και λειτουργεί ως υπόδειγμα για το πώς οι μεσαίου μεγέθους θεσμοί μπορούν να διατηρούν την τοπική τους εξειδίκευση, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ευρύτερους πόρους και βαθύτερες δεξαμενές ρευστότητας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς. «Δεν παρουσιάζεται συχνά η ευκαιρία να αποκτήσεις την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην εγχώρια αγορά. Η συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική εδραιώνει την ηγετική μας θέση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική μεταμόρφωση του χρηματοοικονομικού τοπίου στην Ελλάδα».

Το Financial Times Global Banking Summit αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια του χρηματοπιστωτικού κλάδου, που διοργανώνεται ετησίως από τους Financial Times στη βρετανική πρωτεύουσα. Συγκεντρώνει ηγετικά στελέχη Τραπεζών, ρυθμιστικών αρχών, επενδυτικών οργανισμών και κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές από όλο τον κόσμο, με στόχο την εξέταση των πλέον κρίσιμων προκλήσεων και τάσεων του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς για τη διεθνή τραπεζική κοινότητα και ως χώρος όπου παρουσιάζονται ιδέες και διαμορφώνονται στρατηγικές που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

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