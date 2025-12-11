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Prodea: Διανομή προμερίσματος ύψους €0,216 ανά μετοχή – Στις 16 Δεκεμβρίου η αποκοπή
Αναλύσεις
10:14 - 11 Δεκ 2025

Prodea: Διανομή προμερίσματος ύψους €0,216 ανά μετοχή – Στις 16 Δεκεμβρίου η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
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H Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,216 ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2025 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 (record date). Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της:

Πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής:

1.1 Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.

1.2 Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

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