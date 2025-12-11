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13 νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028
Ειδήσεις
09:43 - 11 Δεκ 2025

13 νέα Πειραματικά Σχολεία θα λειτουργήσουν τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, 13 σχολεία χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά εκ των οποίων τα 9 θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 και τα 4 από το σχολικό έτος 2027-2028,  ενισχύοντας τον θεσμό των Πειραματικών Σχολείων με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων αριθμεί 120 σχολικές μονάδες πανελλαδικά, οι οποίες εντός των επόμενων δυο ετών θα φτάσουν τις 133, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης περισσότερων μαθητών/τριών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στην ενίσχυση ερευνητικών και πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και στην υποστήριξη νέων παιδαγωγικών πρακτικών.

Η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον πετυχημένο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων, προσθέτοντας 13 νέες σχολικές μονάδες στις 120 που ήδη λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως «οδοδείκτες» προόδου και «φάροι» γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο. Τα Πειραματικά Σχολεία είναι χώροι, όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές/τριες βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες. Η οργανωμένη διασύνδεση και η ενιαία εποπτεία, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο αυτών των σχολείων. Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος».

Τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά (ΦΕΚ 6656/10.12.2025) και θα λειτουργήσουν

Από το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

• 18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
• 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
• 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
• 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου
• 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας
• 8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
• 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου
• 7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας
• 5ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

και από το σχολικό έτος 2027-2028 είναι:

• 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
• 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου
• 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας
• 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.)

Στην απόφαση ορίζονται οι ομάδες των διασυνδεμένων σχολικών μονάδων με κοινό ΕΠ.Ε.Σ. ως εξής:

Αλεξανδρούπολη: το 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης και το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

Χαλάνδρι: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου.

Νέα Ιωνία: το 5ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης.

Ταύρος: το 4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ταύρου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ταύρου.

Φλώρινα: το 3ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας.

Ζάκυνθος: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζακύνθου.

Κέρκυρα: το 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας με το 7ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας –Αθηναγόρειο- και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.

Καρδίτσα: το 5ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.

Τροποποίηση κοινού ΕΠ.Ε.Σ. Χαλανδρίου

Με την ίδια απόφαση τροποποιείται το κοινό ΕΠ.Ε.Σ. που αφορά το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. Ως κοινό ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται αυτό με το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στο κείμενο της απόφασης.

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