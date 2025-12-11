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R Energy 1: Στις 22/12 η πληρωμή τόκων του ΚΟΔ – Record Date στις 19/12
Αναλύσεις
11:46 - 11 Δεκ 2025

R Energy 1: Στις 22/12 η πληρωμή τόκων του ΚΟΔ – Record Date στις 19/12

Reporter.gr Newsroom
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Η «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 23.06.2025 έως 22.12.2025 είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 8η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Το συνολικό μικτό ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 4.075 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 92,706.25, ήτοι ποσό € 22,750 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (actual/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ως ακολούθως :

1) Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:

Α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού λειτουργείας του Σ.Α.Τ..

Β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και

ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους

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