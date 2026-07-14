Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Από την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athensχωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ένατου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ένατη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €1.483.194,44, ήτοι ποσό €14,8319 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,95% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Athens.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (Euronext Securities Athens) τη Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 ως ακολούθως:
- Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens.
- Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους), και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την Euronext Securities Athens. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω ένατης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31.12.2031).