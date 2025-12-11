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Αρχική συμφωνία για την απόκτηση της Innovis Pharma από την PharmaPath
Επιχειρήσεις
11:33 - 11 Δεκ 2025

Αρχική συμφωνία για την απόκτηση της Innovis Pharma από την PharmaPath

Reporter.gr Newsroom
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Οι εταιρείες InnovisPharmaκαι PharmaPath, με σεβασμό απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά, την ιατρική κοινότητα, τους ασθενείς και τους συνεργάτες τους, ανακοινώνουν την αρχική συμφωνία στην οποία έχουν εισέλθει για την απόκτηση της πρώτης από την δεύτερη. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.  

Η PharmaPath – ιδιοκτησίας Ειρήνης, Πέτρου και Ευγενίας Βασιλοπούλου – αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση γενοσήμων φαρμάκων υψηλής ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο στην Αττική, πιστοποιημένο σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή ρυθμιστικά πρότυπα, ενώ το ερευνητικό της πρόγραμμα διευρύνεται συνεχώς με νέα φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών. Η PharmaPath, με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, διαθέτει τα προϊόντα της σε πάνω από 120 χώρες παγκοσμίως.

Η Innovis Pharma, μια από τις κορυφαίες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες που λειτουργεί ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα εμπορικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας, ιδρύθηκε το 2018 από τους Περικλή και Πέτρο Βασιλόπουλο, και από τους Βασίλη και Νέλλη Κάτσου μέσω της οικογενειακής εταιρείας χαρτοφυλακίου VNK Capital. Διαθέτει ένα εκτεταμένο και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, OTC, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά. Στόχος για το μέλλον είναι η εταιρεία να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ακόμα περισσότερες θεραπευτικές επιλογές με νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Η απόκτηση της Innovis Pharma από την PharmaPath αναμένεται να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο Όμιλο έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, με πάνω από 450 εργαζομένους, ενισχύοντας την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικές θεραπευτικές λύσεις. Ο Όμιλος που θα δημιουργηθεί, θα συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως κρίσιμου πυλώνα της οικονομίας, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας, μέσα από ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα με θετικό κοινωνικό πρόσημο και σημαντικό εκθετικό αποτύπωμα.

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