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Optima bank: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €3 εκατ.
Αναλύσεις
17:31 - 18 Δεκ 2025

Optima bank: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €3 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Optima bank» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έναρξη υλοποίησης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, δυνάμει α) της από 29.04.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών (το «Πρόγραμμα») σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) της από 10.12.2025 έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος για την επαναγορά ιδίων μετοχών της Τράπεζας και (γ) της από 18.12.2025 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους ακόλουθους όρους

Σκοπός του Προγράμματος: Διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας/Ομίλου, στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταβλητών αποδοχών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Απριλίου 2025 Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ και την Πολιτική Αποδοχών Προσωπικού της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς, τις αξίες της Τράπεζας, καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών.

Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος: η 19η Δεκεμβρίου 2025

Διάρκεια: κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο για την άδεια της αρμόδιας αρχής, ήτοι έως δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος της επαναγοράς ιδίων μετοχών από την Τράπεζα, δηλαδή έως τις 10.12.2026

Ανώτατος αριθμός μετοχών προς απόκτηση: έως 2.608.695 (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,18% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο αθροιζόμενο με το ποσοστό των ιδίων μετοχών που η Τράπεζα τυχόν θα κατέχει δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου).

Συνολικό κόστος κτήσης: έως € 3.000.000

Ανώτατη τιμή αγοράς: €8 ανά μετοχή Κατώτατη τιμή αγοράς: €1,15 ανά μετοχή (ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής)

Η αγορά των ιδίων μετοχών της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας.

Οι διενεργούμενες στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος συναλλαγές επί των μετοχών της Τράπεζας θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και θα γνωστοποιούνται στο κοινό σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (MAR).

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