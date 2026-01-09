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ΧΑ: Η συνταγή της υπέρβασης των 2.200 μονάδων
Αναλύσεις
09:58 - 09 Ιαν 2026

ΧΑ: Η συνταγή της υπέρβασης των 2.200 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,87% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2204,24 μονάδες (νέο υψηλό 16 ετών). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 661,5 εκ. ευρώ (το 78% από τις μετοχές των συστημικών τραπεζών).

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καιτην διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια, με το ΓΔ να κινείται σε αδιάλειπτα ανοδική κατεύθυνση κλείνοντας μάλιστα στις δημοπρασίες στο υψηλό ημέρας. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο επικουρούμενο από την ΕΕΕ. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,428% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+4,07%) κατέγραψε κέρδη με τις Εθνική (+4,98%), Eurobank (+5,17%) και Πειραιώς (+6,04%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραφε ηΕΕΕ (+4,74%), η ΔΕΗ (+1,25%), η Optima (+1,57%), η Cenergy (+1,39%), το Jumbo (+1,85%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,78%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-1,10%), η Helleniq Energy (-1,51%), η ΕΛΧΑ (-1,66%), η ΜΟΗ (- 3,38%), ο ΟΠΑΠ (-1,97%), ο Ελλάκτωρ (-2,72%), η Metlen (-1,85%), o Τιτάν (-0,93%) και η Aegean (-0,96%).

Απολογιστικά, 50 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 64 εκείνων που υποχώρησαν.

Το ΧΑ οδηγούμενο από τις τράπεζες πέτυχε την υπέρβαση των 2200 μονάδων με εντυπωσιακό ρυθμό.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, τα μεικτά πρόσημα των δεικτών στη Ν. Υόρκη, άνοδο του Dow Jones αλλά πτώση του Nasdaq αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του Γ.Δ. στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

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