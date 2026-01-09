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Αντιδράσεις για την απόφαση της IATA να καταργήσει την ευελιξία απόδοσης πωλήσεων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:32 - 09 Ιαν 2026

Αντιδράσεις για την απόφαση της IATA να καταργήσει την ευελιξία απόδοσης πωλήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Παγκόσμια Συμμαχία Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (WTAAA) αντιτίθεται σθεναρά στην απόφαση των αεροπορικών εταιρειών, μελών της IATA, να επιβάλουν στα τουριστικά γραφεία μια ενιαία σε παγκόσμιο επίπεδο, συντομότερη περίοδο απόδοσης πωλήσεων. Η WTAAA προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση υπονομεύει την τοπική διαχείριση και θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των αεροπορικών εταιρειών και των ταξιδιωτικών γραφείων σε εθνικό επίπεδο.

Σε πρόσφατη ψηφοφορία του APJC (IATA Passenger Agency Conference Joint Council), οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών της IATA ενέκριναν την εφαρμογή μιας ενιαίας -σε παγκόσμιο επίπεδο- περιόδου απόδοσης πωλήσεων έως τα μέσα του 2026, εξαλείφοντας την ευελιξία των τοπικών αγορών να ορίζουν εναλλακτικές ημερομηνίες μέσω των εθνικών APJCs. Τα εθνικά συμβούλια APJC, τα οποία συγκροτούνται εξίσου από εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και εκπροσώπους διαπιστευμένων από την IATA τουριστικών γραφείων, όριζαν πάντοτε τις περιόδους χρέωσης και τα χρονοδιάγραμμα απόδοσης πωλήσεων σύμφωνα με τις συνθήκες της κάθε τοπικής αγοράς και την διαμόρφωση των τοπικών επιχειρηματικών σχέσεων.

Αυτή η νέα απόφαση υποχρεώνει όλες τις εθνικές αγορές BSP να υιοθετήσουν ενιαίες περιόδους απόδοσης πωλήσεων στο τέλος κάθε περιόδου χρέωσης, ανεξάρτητα από το αν τα εθνικά APJC έχουν συμφωνήσει προηγουμένως σε λύσεις που εξυπηρετούν τόσο τις αεροπορικές εταιρείες όσο και τα τουριστικά γραφεία. Οι εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων υποστηρίζουν ότι είναι απαράδεκτο ένα παγκόσμιο συμβούλιο - το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από αεροπορικές εταιρείες - να έχει μονομερώς τη δυνατότητα παράκαμψης των εθνικών συμφωνιών που επιτυγχάνονται μέσω κοινών διαπραγματεύσεων.

Μέσω του BSP, τα διαπιστευμένα από την IATA τουριστικά γραφεία καταβάλλουν ένα συνολικό ποσό στην IATA, το οποίο στη συνέχεια κατανέμεται από αυτήν στις συμμετέχουσες αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με το μερίδιό τους στις πωλήσεις εισιτηρίων. Η συντόμευση και η άκαμπτη τυποποίηση των περιόδων απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα τα τουριστικά γραφεία να πρέπει να «προ-χρηματοδοτούν» τις πληρωμές των πελατών τους σε μεγαλύτερο βαθμό και να προκαταβάλλουν χρήματα στις αεροπορικές εταιρείες πριν οι (εταιρικοί) πελάτες τους εξοφλήσουν το κόστος. Οι τοπικά συμφωνημένες περίοδοι απόδοσης σχεδιάστηκαν για να αποτυπώνουν τις εθνικές συνήθειες πληρωμών και τις εταιρικές πρακτικές διακανονισμού οφειλών.

Κατάχρηση της παγκόσμιας εξουσίας λήψης αποφάσεων

Η WTAAA επαναλαμβάνει ότι η διακυβέρνηση του APJC παρουσιάζει διαρθρωτική ανισορροπία, καθώς οι δεσμευτικοί όροι υιοθετούνται αποκλειστικά από τις αεροπορικές εταιρείες στο PAC (Passenger Agency Conference), ενώ τα τουριστικά γραφεία συμμετέχουν σε αυτό μόνο με συμβουλευτικό ρόλο. Η κατάργηση της δυνατότητας εφαρμογής ευέλικτων όρων απόδοσης πωλήσεων σε εθνικό επίπεδο θεωρείται ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς αυτή η ανισορροπία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει τις ισορροπημένες εθνικές συμφωνίες, οι οποίες έχουν επιτευχθεί μέσω κοπιωδών διαπραγματεύσεων στα τοπικά APJC.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της WTAAA, Otto de Vries, δήλωσε: «Στερώντας τις εθνικές αγορές από την ικανότητά τους να προσαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα αποδόσεων πωλήσεων σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, η απόφαση για την παγκόσμια ευθυγράμμιση ακυρώνει τις μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν επιτευχθεί μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών γραφείων και παράλληλα αγνοεί τις λειτουργικές πραγματικότητες των διάφορων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών πελατών και των tour operator με μεγάλο όγκο πωλήσεων.

Κάλεσμα για αποκατάσταση της τοπικής ευελιξίας και του γνήσιου διαλόγου

Η WTAAA καλεί την IATA και τις αεροπορικές εταιρείες-μέλη της να αποκαταστήσουν τη δυνατότητα των εθνικών APJC να καθορίζουν τις περιόδους απόδοσης πωλήσεων σύμφωνα με τις περιόδους χρέωσης και τα τοπικά οικονομικά κριτήρια, όπως ήταν ιστορικά ο ρόλος τους.

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