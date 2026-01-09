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Εκρηκτική έναρξη έτους για τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων: Ρεκόρ εκδόσεων $260 δισ.
Ομόλογα
09:36 - 09 Ιαν 2026

Εκρηκτική έναρξη έτους για τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων: Ρεκόρ εκδόσεων $260 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Με τον πιο δυναμικό ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ ξεκίνησε το νέο έτος για τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, καθώς κυβερνήσεις και εταιρείες σε όλες τις μεγάλες οικονομίες εκμεταλλεύονται τη σαφή μεταστροφή της επενδυτικής διάθεσης προς το ρίσκο και την ισχυρή ζήτηση για χρέος.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι συνολικές πωλήσεις ομολόγων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Ασία ανέρχονται ήδη σε περίπου 260 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην αρχή του έτους. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς από την Πέμπτη ξεκίνησε νέος γύρος εκδόσεων από δανειολήπτες στην Ασία.

Στην αγορά συρρέουν ιδιαίτερα οι εκδότες που είχαν αναβάλει τα σχέδια δανεισμού τους τον Δεκέμβριο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση πριν από την περίοδο απαγόρευσης δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, οι επενδυτές εμφανίζονται ατάραχοι απέναντι στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο ημισφαίριο, στοιχείο που υπογραμμίζει την ένταση της αναζήτησης αποδόσεων.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί δανειολήπτες επιδιώκουν να προλάβουν την αναμενόμενη αύξηση των εκδόσεων ομολόγων που συνδέονται με έργα και επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, φοβούμενοι ότι ένα κύμα προσφοράς αργότερα μέσα στο έτος θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμολογήσεις.

Στην αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (high grade) των Ηνωμένων Πολιτειών, 11 δανειολήπτες εκτόξευσαν την εβδομαδιαία προσφορά πάνω από τα 88 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομάδα σε όγκο εκδόσεων εκτός της περιόδου της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών της εβδομάδας ξεχωρίζει η Broadcom Inc., κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών, η οποία άντλησε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω πολυτμηματικής έκδοσης, καθώς και η γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange SA, που προχώρησε σε έκδοση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τίτλους υψηλής ποιότητας.

Και οι δύο εκδόσεις κατέγραψαν ισχυρή ζήτηση για τίτλους μακράς διάρκειας, συνεχίζοντας μια τάση που είχε ήδη διαμορφωθεί από την περασμένη χρονιά, με τους επενδυτές να «κλειδώνουν» αποδόσεις σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες.

Οι ασφαλιστές της αγοράς προβλέπουν ότι το επόμενο κύμα εκδόσεων θα προέλθει από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν σε προσφορές χρέους αμέσως μετά την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν ενεργά στην αγορά.

Ευνοϊκές συνθήκες και στην Ευρώπη

Αντίστοιχα εντυπωσιακό είναι και το ξεκίνημα της χρονιάς στην Ευρώπη. Η πρωτογενής αγορά κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων νέων ομολόγων, με εκδόσεις που ξεπέρασαν τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα οποία περιλαμβάνουν εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κρατικούς εκδότες.

Η δραστηριότητα κάλυψε όλο το φάσμα της αγοράς, με επιχειρήσεις να προχωρούν σε πολυτμηματικές εκδόσεις διαφορετικών λήξεων, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν το ιδιαίτερα θετικό επενδυτικό κλίμα για να υλοποιήσουν τα ετήσια προγράμματα δανεισμού τους.

Στενά spreads παρά τον όγκο χρέους

Παρά την πληθώρα νέων εκδόσεων, τα spreads των εταιρικών ομολόγων παραμένουν γενικά στενά, εξέλιξη που υπογραμμίζει την έντονη ζήτηση για πίστωση και το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου κινούνται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, η ανθεκτικότητα των καταναλωτών και οι αποδόσεις των ομολόγων υψηλής ποιότητας που εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές λειτουργούν συνδυαστικά, τροφοδοτώντας ένα από τα πιο δυναμικά ξεκινήματα χρονιάς που έχει γνωρίσει ποτέ η παγκόσμια αγορά ομολόγων.

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