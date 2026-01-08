Νέα υψηλά στο ΧΑ με ώθηση από τις τράπεζες – Κόπωση στην υπόλοιπη αγορά

Συνεδρίαση νέων υψηλών (ΓΔ 2204 +1.87%) αλλά δύο ταχυτήτων η σημερινή με μοιρασμένες τις ανοδικές/καθοδικές στον FTSE (13/12) και με τραπεζική εκτόξευση (ΔΤΡ +4.1%) καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα του κλάδου των τελευταίων πολλών ετών (ΔΤΡ +9.8% σε τέσσερις μόλις συνεδριάσεις) και μάλιστα με τον τζίρο να σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις (τζίρος 445 εκ. εκ των οποίων το 75% σε τραπεζικούς τίτλους). Ενδεικτικό της ανομοιομορφίας της σημερινής συνεδρίασης η πορεία του FTSE +2.1% σε σχέση με τους FTSEM -0.69% & ATHEX_SCI -0.21% που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο όλες οι τραπεζικές μετοχές (4 συστημικές + 3) κατέγραψαν πολυετή υψηλά με σημαντικές αποδόσεις όπως η ΕΤΕ +5%, ΕΥΡΩΒ +5.2%, ΠΕΙΡ +6%, έχοντας και την υποστήριξη από το πρόσφατο report της Deutsche Bank (με συστάσεις αγοράς για όλες τις τράπεζες με προτίμηση στην ΕΥΡΩΒ).

Από τις υπόλοιπες μετοχές του 25άρη μόλις 6 κατέγραψαν κέρδη (ενδεικτικά ΕΕΕ +4.7% σβήνοντας τις ζημιές του ‘26, ΔΕΗ +1,2%, CENER +1.4%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,8%, ΜΠΕΛΑ +1,8%) ενώ με απώλειες έκλεισαν αρκετά blue chip όπως ο ΟΠΑΠ -2% (όπου παρά την έγκριση της συγχώνευσης με την Allwyn εγείρονται ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το ποσοστό που δεν υπερψήφισε την συναλλαγή και τις πιθανές συνέπειες εάν και εφόσον εμείνει σε αυτή την θέση και θελήσει να ρευστοποιήσει τις μετοχές στην συμφωνημένη τιμή των 19,04), MTLN -1,8%, ΑΡΑΙΓ -1%, ΕΛΧΑ -1,6%, ΕΛΠΕ -1,5%, ΤΙΤΑΝ -0,9% και ΜΟΗ -3,3% παρά την έκθεση της Piraeus Sec. που αυξάνει την τιμή στόχο στα 35,40.

Μεικτή εικόνα στην υπόλοιπη αγορά (με 64 ανοδικές και 74 πτωτικές), χωρίς ρυθμό η χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με ελάχιστες να ξεχωρίζουν ανοδικά (ΑΔΜΗΕ +0,3%, ΠΕΡΦ +2,5% και ΟΛΠ +0,7%) και πολύ περισσότερες καθοδικά όπως ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,7%, REALCONS -1%, ΟΤΟΕΛ -0,5%, QLCO -2,4%, ΠΑΠ -2%, ΚΡΙ -1,1%, ΦΡΛΚ -1,5%, ΕΧΑΕ -1,4% , ΛΑΒΙ -1,2%.

Θετικά και τα στοιχεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην χώρα στο 107,4 (από 105,9) πολύ υψηλότερα από τον αντίστοιχο της ΕΕ που παραμένει χαμηλά στις 96,8 μονάδες.

Εξαιρετικές οι πρώτες ημέρες του 2026 στα χρηματιστήρια (ΓΔ+3,9%, DAX +2.7%, S&P +1.2%) αψηφώντας για την ώρα τυχόν επιπλοκές από την όξυνση στις σχέσεις ΗΠΑ / Ρωσίας με επίκεντρο την Βενεζουέλα και το πολύτιμο πετρέλαιό της, κάτι που σε μεγάλο βαθμό παρατηρείτε και στην χώρα μας με τα γνωστά ζητήματα (αγροτικές κινητοποιήσεις, κρατικές αστοχίες, νέα κόμματα) να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης