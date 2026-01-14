ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Ο ΓΔ έχει ως επόμενο στόχο τις 2250 μονάδες
Αναλύσεις
09:59 - 14 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Ο ΓΔ έχει ως επόμενο στόχο τις 2250 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,20% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2206,33 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 280,5 εκ. ευρώ. 

Η συνεδρίαση παρουσίασε εναλλαγή στο πρόσημο παραμένοντας ωστόσο σε αρνητικό έδαφος κατά το μεγαλύτερο μέρος της με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να καταγράφεται λίγο μετά τις 3μμ στις 2202 μονάδες.

Το κλείσιμο στις δημοπρασίες έγινε με μικρές απώλειες καθώς ο τραπεζικός δείκτης διατήρησε τα κέρδη του. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,50% με τις ευρωπαϊκές αγορές να καταγράφουν μικτές αποδόσεις. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,25%) με την Πειραιώς (+1,79%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+3,75%), o Avax (+1,27%), ο Τιτάν (+1,29%), η Metlen (+0,37%), το Jumbo (+0,36%) αλλά και Alter Ego Media (+1,65%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,57%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 1,01%), η ΕΕΕ (-1,41%), η Optima (-1,38%), o Aktor (-0,51%), η ΜΟΗ (-1,01%), ο Ελλάκτωρ (- 2,16%), η Κύπρου (-1,18%), η Aegean (-0,84%) και ο ΟΛΠ (-1,73%).

Απολογιστικά, 30 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 77 εκείνων που υποχώρησαν. Προθεσμία 6 μηνών ως τις 30/6/2026 έλαβαν 13 εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους κανόνες διασποράς όπως προβλέπονται από τον κανονισμό του Χ.Α. ενώ ατελώς θα προμηθεύονται το πετρέλαιο οι αγρότες.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει το δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για το Νοέμβριο.

Παραμένει το θετικό momentum στο Χ.Α., σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, με το ΓΔ να έχει ως επόμενο στόχο τις 2250 μονάδες, ενώ στις 2181 παραμένει η πλησιέστερη στήριξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση
Αναλύσεις

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες

ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 09:13

Ελληνικός Χρυσός: Το πρόγραμμα ΕΚΕ κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη

Υγεία
27/07/2026 - 09:13

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:08

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

Ναυτιλία
27/07/2026 - 08:21

Η εικόνα στο Ορμούζ σήμερα - Ναύλος 21 εκατ. δολαρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ