Χρηματιστήριο: Τέλος στο σερί παρά το ράλι της Helleniq Energy - Έκλεψε την παράσταση το 10ετές

Σήμερα ξεκινάμε το σχόλιο αγοράς από την αγορά των Ομολόγων, μετά την πραγματικά μεγάλη επιτυχία στη νέα έκδοση 10ετούς από τον ΟΔΔΗΧ με την συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 52 δις ευρώ.

Το ελληνικό δημόσιο αποδέχεται τελικά ποσό ύψους 4 δισ. ευρώ με επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο από το αρχικώς ανακοινωθέν στα επίπεδα του 3,45%. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των ετήσιων αναγκών του ελληνικού δημοσίου για το σύνολο του 2026, δίνοντας από το ξεκίνημα της χρονιάς ψήφο εμπιστοσύνης στην χώρα και κλείνοντας ουσιαστικά τα αυτιά στα κελεύσματα της JP Morgan που συνέστηνε ρευστοποιήσεις κρατικών ομολόγων.

Στο μέτωπο των μετοχών το ΧΑ κατέγραψε άλλη μια ξεχωριστή συνεδρίαση με τον ΓΔ να κινείται μεταξύ των 2201-2217 μονάδων, με το τελικό κλείσιμο στις 2206 -0,21%. Ο τζίρος ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στα 280 εκ. (εκ των οποίων τα 80 εκ. στις δημοπρασίες) αλλά με την πλειοψηφία των μετοχών στο κόκκινο (αναλογία ανοδικών/καθοδικών 35/88)

ΔΤΡ +0,25% ξανά σε πρώτο πλάνο με τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE -0,17% να υπεραποδίδει έναντι των αντίστοιχων της μεσαίας FTSEM -0,42% και της μικρής ATHEX_SCI -0,67%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές σε ΕΛΠΕ +3,7% μετά τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, ΤΙΤΑΝ +1,3% σε νέο ιστορικό υψηλό, ΠΕΙΡ +1,8% έχοντας και την υποστήριξη από τις εκτιμήσεις της JP Morgan (αλλά και της Euroxx), METLEN +0.4% και ΕΤΕ +0,6%.

Αρκετές οι μετοχές του FTSE με απώλειες κοντά ή πάνω από 1%, με ΣΑΡ -3,5%, ΒΙΟ -1,5%, ΕΕΕ -1,4%, ΔΕΗ -1,5%, ΛΑΜΔΑ -1,2%, OPTIMA -1,4%, αντίστοιχα και στην μεσαία με ΟΤΟΕΛ -1,4%, ΑΛΜΥ -0,7%, ΠΡΟΦ -2%, ΚΡΙ -1,5%, ΟΛΠ -1,7%, ΙΝΤΚΑ -1,2%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -1%. Κέρδη σε ΕΧΑΕ +0,3%, ΑΒΑΞ +1,3% σε νέο πολυετές υψηλό, ΠΛΑΘ +0,4%.

Πιέσεις και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΠΑΠ -3,8, ΠΕΡΦ -1,5%, ΛΟΥΛΗ -1,8%, ΥΚΝΟΤ -2,2%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης