ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Τέλος στο σερί παρά το ράλι της Helleniq Energy - Έκλεψε την παράσταση το 10ετές
Σχόλια Αγοράς
17:41 - 13 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Τέλος στο σερί παρά το ράλι της Helleniq Energy - Έκλεψε την παράσταση το 10ετές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σήμερα ξεκινάμε το σχόλιο αγοράς από την αγορά των Ομολόγων, μετά την πραγματικά μεγάλη επιτυχία στη νέα έκδοση 10ετούς από τον ΟΔΔΗΧ με την συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 52 δις ευρώ.

Το ελληνικό δημόσιο αποδέχεται τελικά ποσό ύψους 4 δισ. ευρώ με επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο από το αρχικώς ανακοινωθέν στα επίπεδα του 3,45%. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των ετήσιων αναγκών του ελληνικού δημοσίου για το σύνολο του 2026, δίνοντας από το ξεκίνημα της χρονιάς ψήφο εμπιστοσύνης στην χώρα και κλείνοντας ουσιαστικά τα αυτιά στα κελεύσματα της JP Morgan που συνέστηνε ρευστοποιήσεις κρατικών ομολόγων.

Στο μέτωπο των μετοχών το ΧΑ κατέγραψε άλλη μια ξεχωριστή συνεδρίαση με τον ΓΔ να κινείται μεταξύ των 2201-2217 μονάδων, με το τελικό κλείσιμο στις 2206 -0,21%. Ο τζίρος ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στα 280 εκ. (εκ των οποίων τα 80 εκ. στις δημοπρασίες) αλλά με την πλειοψηφία των μετοχών στο κόκκινο (αναλογία ανοδικών/καθοδικών 35/88)

ΔΤΡ +0,25% ξανά σε πρώτο πλάνο με τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE -0,17% να υπεραποδίδει έναντι των αντίστοιχων της μεσαίας FTSEM -0,42% και της μικρής ATHEX_SCI -0,67%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές σε ΕΛΠΕ +3,7% μετά τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, ΤΙΤΑΝ +1,3% σε νέο ιστορικό υψηλό, ΠΕΙΡ +1,8% έχοντας και την υποστήριξη από τις εκτιμήσεις της JP Morgan (αλλά και της Euroxx), METLEN +0.4% και ΕΤΕ +0,6%.

Αρκετές οι μετοχές του FTSE με απώλειες κοντά ή πάνω από 1%, με ΣΑΡ -3,5%, ΒΙΟ -1,5%, ΕΕΕ -1,4%, ΔΕΗ -1,5%, ΛΑΜΔΑ -1,2%, OPTIMA -1,4%, αντίστοιχα και στην μεσαία με ΟΤΟΕΛ -1,4%, ΑΛΜΥ -0,7%, ΠΡΟΦ -2%, ΚΡΙ -1,5%, ΟΛΠ -1,7%, ΙΝΤΚΑ -1,2%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -1%. Κέρδη σε ΕΧΑΕ +0,3%, ΑΒΑΞ +1,3% σε νέο πολυετές υψηλό, ΠΛΑΘ +0,4%.

Πιέσεις και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΠΑΠ -3,8, ΠΕΡΦ -1,5%, ΛΟΥΛΗ -1,8%, ΥΚΝΟΤ -2,2%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Οι χαμηλές τιμές πετρελαίου πλήττουν τη ρωσική πολεμική οικονομία – Πιέσεις σε Κίνα και Ινδία
Εμπορεύματα

ΕΕ: Οι χαμηλές τιμές πετρελαίου πλήττουν τη ρωσική πολεμική οικονομία – Πιέσεις σε Κίνα και Ινδία

Wall: Σε φάση αναμονής λόγω των στοιχείων για πληθωρισμό - Υποχωρεί το 10ετές κρατικό ομόλογο
Χρηματιστήρια

Wall: Σε φάση αναμονής λόγω των στοιχείων για πληθωρισμό - Υποχωρεί το 10ετές κρατικό ομόλογο

Meta: Περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας λόγω αλλαγής στρατηγικής στις επενδύσεις σε ΑΙ
Επιχειρήσεις

Meta: Περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας λόγω αλλαγής στρατηγικής στις επενδύσεις σε ΑΙ

Ρουσόπουλος: Ερώτηση στην Επιτροπή της Βενετίας για το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης πολιτικών
Πολιτική

Ρουσόπουλος: Ερώτηση στην Επιτροπή της Βενετίας για το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης πολιτικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ