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Συναρπαστική εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Αναλύσεις
10:01 - 20 Ιαν 2026

Συναρπαστική εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,48% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2256,35 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 268,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και το ΓΔ να καταγράφει πριν τις 11πμ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2215 μονάδες, καθώς οι ευρωπαϊκοί δείκτες υποχωρούσαν σε συνέχει της επιβολής δασμών από τον Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες που συμπαρίστανται στη Δανία στο θέμα της Γροιλανδίας. Όμως, στη συνέχεια με οδηγό τράπεζες και άλλα blue chips ο ΓΔ κινήθηκε ανοδικά, επανήλθε σε θετικό έδαφος για αν κλείσει στις δημοπρασίες στο υψηλό σχεδόν της ημέρας με ευρωπαϊκές αγορές να συνεχίζουν πτωτικά.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,351%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,75%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,79%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατάγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,14%), η Credia (+1,07%), ηΕΛΧΑ (+1,56%), ηΕΕΕ (+0,44%), o Τιτάν (+0,37%) αλλά και ηBylot (+1,14%) με την Αβαξ (+8,36%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (-0,815), ο ΟΠΑΠ (-1,01%), το Jumbo (-1,53%), η Metlen (-2,02%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,02%), η Helleniq Emergy (-3,10%, αποκοπή προμερίσματος €0,20 /μετχ) και ο ΟΤΕ (-0,73%). Απολογιστικά, 50 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν.

Συναρπαστική η πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας. Όλες οι αγορές ξεκίνησαν με μεγάλα καθοδικά χάσματα στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον αντιταχθούν στο σχέδιό του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Γ.Δ. κάλυψε στη συνέχεια όλες τις πρωινές απώλειες και πέτυχε νέο ρεκόρ στις 2259 μονάδες αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια!

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