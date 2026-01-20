Sunlight: Επίσκεψη του ΣΕΒ στην Ξάνθη - Στο επίκεντρο ο διεθνής ρόλος του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος

Στο ρόλο που καλείται να παίξει το ελληνικό βιομηχανικό οικοσύστημα σε έναν κόσμο που αναδύεται γεμάτο εθνικούς ανταγωνισμούς και διεθνείς προκλήσεις, ειδικά με την ένταση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ- ΗΠΑ επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΒ στις εγκαταστάσεις της Sunlight, μέλους του Ομίλου Olympia, στην Ξάνθη.

Η εν λόγω βιομηχανία απoτελεί άλλωστε "εθνικό πρωταθλητή" σε συγκεκριμένα συστήματα αποθήκευσης και γι’ αυτό κατά την επίσκεψη ετέθη και το καυτό θέμα της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες αλλά και στα θέματα της κυκλικής οικονομίας, όπου η Sunlight έχει αναπτύξει πρωτοποριακή δραστηριότητα.

«Είχαμε την τιμή να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Χριστόπουλο, PhD, νέο Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ, και το Δημήτρη Βέργαδο, Διευθυντή Σχέσεων με τα Μέλη, στο Βιομηχανικό μας Συγκρότημα στην Ξάνθη», αναφέρει ανάρτηση της εμβληματικής ελληνικής βιομηχανίας στο Linkedin.

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση στην ΒΙΠΕ Ξάνθης είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών κινητήριας ισχύος στον κόσμο και παρέχει προηγμένες ενεργειακές λύσεις ιόντων λιθίου και μολύβδου-οξέος σε 115 διεθνείς αγορές.

Αποτελεί, δε, μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη, ενώ η πλήρως καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής του εργοστασίου διασφαλίζει την τεχνολογική αυτονομία και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ περιηγήθηκε στις μονάδες συναρμολόγησης ιόντων λιθίου και μολύβδου-οξέος μαζί με τον Δημήτρη Μπόλλα, Διευθυντή του Εργοστασίου Μολύβδου-οξέος, τον Αχιλλέα Κυριακόπουλο, Διευθυντή Γραμμής Συναρμολόγησης Ιόντων Λιθίου και τον Σπύρο Νάκο, Διευθυντή Σχέσεων με την Κοινότητα και Βιωσιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, τα στελέχη του ΣΕΒ, όπως αναφέρει η ανάρτηση της Sunlight «είδαν από πρώτο χέρι την τεχνική κλίμακα και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την υποστήριξη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας και έγιναν μάρτυρες των συνεχών επενδύσεων που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Προσβλέπουμε σε μια παραγωγική συνεργασία με τον ΣΕΒ, καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε ενεργειακές λύσεις υψηλής απόδοσης και μακροπρόθεσμη βιομηχανική αξία», ανέφερε η Sunlight.

Η νέα μονάδα logistics

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και λειτουργία νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics στην Ξάνθη, συνολικής επένδυσης €21 εκατ..

Όπως έχει αναφέρει η εταιρεία, η στρατηγική αυτή εξέλιξη στοχεύει σε περαιτέρω βελτιστοποίηση της πλήρως ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας της Sunlight και ενίσχυση την εξυπηρέτησης των πελατών της σε συνολικά 115 ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Η σημασία της επένδυσης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το 99% της παραγωγής της Sunlight στην Ξάνθη εξάγεται.

Επίσης η μονάδα logistics αποτελεί ένα απτό παράδειγμα για το πώς δομούνται υποδομές με αιχμή τις νέες τεχνολογίες, το λεγόμενο και Industry 4.0. Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, η λειτουργική υπεροχή του κέντρου Logistics στην Ξάνθη στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες αυτοματισμού, ρομποτικής, συστημάτων διαχείρισης αποθήκης (WMS) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), παρέχοντας άμεσα οφέλη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της Sunlight.

Ρόλος στις αμυντικές δαπάνες

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο επισκέψεων που έλαβαν χώρα στο πρότυπο κέντρο της Sunlight Group, τον περασμένο Οκτώβριο Ακόλουθοι Άμυνας (AKAM) από 23 χώρες και 5 ηπείρους, ενημερώθηκαν για τον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην άμυνα.

Η φιλοξενία της πολυεθνικής αποστολής υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Sunlight ως διεθνούς κύρους προμηθευτή προηγμένων ενεργειακών λύσεων για κρίσιμα αμυντικά συστήματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκε η τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της Sunlight στην ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για απαιτητικές αμυντικές εφαρμογές, όπως είναι η «μπαταρία του στρατιώτη», η μπαταρία οχήματος και η μπαταρία για Μη Επανδρωμένα Οχήματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Sunlight διατηρεί ιστορική παρουσία στην αμυντική βιομηχανία, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ενώ την τελευταία πενταετία ενισχύει σταθερά τις επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Ως βασικός προμηθευτής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και διεθνών ενόπλων δυνάμεων, η εταιρεία παράγει τρεις από τις πέντε μπαταρίες που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, ενώ όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα διεθνή στρατιωτικά πρότυπα. Η τεχνογνωσία της αναγνωρίζεται διεθνώς, με κορυφαίο ορόσημο τη συμπερίληψή της στην επίσημη λίστα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης του αμερικανικού Πενταγώνου.

Τέλος, οι προηγμένες λύσεις μπαταριών λιθίου της Sunlight για στρατιωτικά οχήματα επιτρέπουν τη λειτουργία των συστημάτων χωρίς τη συνεχή λειτουργία των μηχανών, μειώνοντας έτσι το θερμικό αποτύπωμα και αποτρέποντας την αποκάλυψη της θέσης, προσφέροντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη και αυτονομία.