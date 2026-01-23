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Χρηματιστήριο: Στις 2256 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη
Αναλύσεις
10:13 - 23 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Στις 2256 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 2,16% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2276,28 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 405,6 εκ. ευρώ (στα 85 εκ. ευρώ ταπακέτα). Η αφαίρεση της βίας από τη ρητορική Τραμπ και η αναζήτηση των επιδιώξεων των ΗΠΑ στη Γροιλανδία με διαπραγματεύσεις προκάλεσε ευφορία στις αγορές με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Σαν αποτέλεσμα, στο ΧΑ οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα και τη διατήρησαν μέχρι τέλους, με το ΓΔ να πετυχαίνει στις δημοπρασίες υψηλό ημέρας που είναι ρεκόρ 16ετίας. Με οδηγό τις τράπεζες και πολλά blue chips (ΔΕΗ, MOH, Aktor, Metlen, Cenergy). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,406%.Ετσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,94%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+2,70%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+4,29%), η ΕΕΕ (+1,02%), η ΕΛΧΑ (+1,47%), ο Aktor (+4,33%), η ΜΟΗ (+3,91%), η Metlen (+4%), η Cenergy (+2,27%), o Ελλάκτωρ (+7,44%), το Jumbo (+3,20%), η Κύπρου (+3,87%), ο Τιτάν (+2,96%), η Aegean (+1,58%) και ο Φουρλής (+4,15%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΧΑΕ (-0,33%), ο ΟΛΘ (-0,54%) και η Realconsulting (-1,32%). Απολογιστικά, 95 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 21 εκείνων που υποχώρησαν. Η απόφαση Τραμπ να αποσύρει τα σχέδια για νέους δασμούς και να αποκλείσει στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία, πυροδότησε αγοραστικό αμόκ σε όλες τις αγορές.

Στο Χ.Α. ο Γ.Δ. άνοιξε με ένα τεράστιο ανοδικό χάσμα και έκλεισε σε νέο πολυετές ρεκόρ στις 2276 μονάδες, το αμέσως προηγούμενο στις 2256 μονάδες αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη.

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