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Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος για τον ΓΔ η κρίσιμη αντίσταση των 2350-2400 μονάδων
Αναλύσεις
10:14 - 29 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος για τον ΓΔ η κρίσιμη αντίσταση των 2350-2400 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,45% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2347,23 μονάδες (ρεκόρ 193 μηνών).

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 713,98 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και πολλά blue chips (ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Cenergy, Βιοχάλκο, Metlen, Aegean), καθώς διατηρήθηκε το ανοδικό momentum λόγω των προσδοκιών μετάταξης στις ανεπτυγμένες αγορές εντός του 2026. Με το ΓΔ να καταγράφει το υψηλό ημέρας σχεδόν ταυτόχρονα με το κλείσιμο στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,347% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,11%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,39%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,54%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,29%), η Helleniq Energy (+1,20%), η ΕΛΧΑ (+6,90%), η Cenergy (+1,51%), η Metlen (+6,73%), η Βιοχάλκο (+1,99%), η Aegean (+1,48%) αλλά και η Austrian Card (+9,32%) με τον ΟΛΠ (+1,39%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκαν ο ΟΠΑΠ (-0,47%), το ΔΑΑ (-0,52%), η ΕΥΔΑΠ (-1,42%) και ο Αβαξ (-1,42%). Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στις 12μμ τους δείκτες κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο και το δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία.

Η Federal διατήρησε όπως αναμενόταν σταθερά τα επιτόκια στο εύρος του 3,5% με 3,75% χωρίς να δώσει καμία ένδειξη για το πότε ενδέχεται να υπάρξει νέα μείωση του κόστους δανεισμού. Στο XA, η εξαιρετικά ισχυρή και κρίσιμη αντίσταση των 2350-2400 μονάδων αποτελεί τον επόμενο στόχο για το ΓΔ.

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