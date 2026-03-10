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ΧΑ: Η δραστική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης του ΓΔ
Αναλύσεις
09:54 - 10 Μαρ 2026

ΧΑ: Η δραστική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης του ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,94% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2102,61 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα394,2 εκ. ευρώ.

Με την τιμή του πετρελαίου brent να αναρριχάται περί τα $100 από το πρωί, οι πωλητές οδήγησαν από το ξεκίνημα το ΓΔστο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2037 μονάδων με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips. Η αντίδραση των αγοραστών ήταν άμεσα και τη βοήθεια των εταιρειών πετρελαιοειδών και της Metlen οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό
ημέρας των 2109 μονάδων περί τις 15.30μμ, για να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρώς χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών διαμορφώνονταν στο 3,656% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,59%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-2,39%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+0,08%) να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,15%), η Lamda (-2,03%), η ΕΛΧΑ (-4,67%), η Optima (-3,98%), o Aktor (-2,10%), η Cenergy (-6,65%), η Κύπρου (-3,67%), ο Τιτάν (-3,01%), η Aegean (-1,55%) και η Βιοχάλκο (-4,64%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+3%), η Metlen (+3,14%), ο ΟΠΑΠ (+1,93%), αλλά και η Dimand (+3,25%) με την Austrian Card (+3,23%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 20 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 93 εκείνων που υποχώρησαν. Με τεράστια καθοδικά χάσματα ξεκίνησαν όλες οι αγορές την νέα εβδομάδα. Ωστόσο, ο Γ.Δ. αντέδρασε ανοδικά από τους δύο ΜΚΟ 200 ημερών (στις 2050 μονάδες) και μέχρι το κλείσιμο, περιόρισε σημαντικά τις απώλειές του.

Η δραστική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης του ΓΔ, σε συγχρονισμό με την αναρρίχηση των δεικτών στη Wall Street.

Πειραιώς: Ισχυρό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή της βλέπει η Citi, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο στα 11,85 ευρώ από 10,20 ευρώ και διατηρεί σύσταση αγοράς (Buy). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η αμερικανική τράπεζα βλέπει άνοδο περίπου 65% από τα επίπεδα των 7,20 ευρώ όπου διαπραγματευόταν η μετοχή στις αρχές Μαρτίου.
Βρεττού (Capital Markets Day, Λονδίνο): Ο υψηλός βαθμός συμπληρωματικότητας της CrediaBank και της HSBC Μάλτας διπλασιάζει το μέγεθος και αποτελεί τη βάση ανάπτυξης στο banking, στο bancassurance και στις εργασίες του wealth/asset management της ενιαίας τράπεζας που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Στόχος για κέρδη 325 εκατ. και RoTE άνω του 18%.
Alumil: Δάνειο 13,7 εκατ. ευρώ από EBRD για ανάπτυξη στην Αίγυπτο. Το δάνειο στην αιγυπτιακή θυγατρική του ομίλου θα χρηματοδοτήσει νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο της εταιρίας στη Βιομηχανική Ζώνη Polaris στο Κάιρο.
Helleniq Energy: Παρέλαβε από Metlen δυο Φ/Β πάρκα στη Ρουμανία συνολικής ισχύος 211 MW. Η παραλαβή και η έναρξη λειτουργίας των δύο εναπομεινάντων έργων, συνολικής ισχύος 153 MW, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας, αναμένεται εντός του 2026.
Dimand: Κέρδη προ φόρων 41 εκατ. ευρώ το 2025.Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε στα 218 εκατ. ευρώ, από 180 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024.
Πιερρακάκης από Eurogroup: Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την "εργαλειοθήκη" του 2022. Μέτρα και στην Ελλάδα.

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