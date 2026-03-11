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Goldman Sachs: «Βλέπει» τις ελληνικές τράπεζες έτοιμες για νέο στάδιο ανάπτυξης το 2026 - Οι αποτιμήσεις
Αναλύσεις
13:05 - 11 Μαρ 2026

Goldman Sachs: «Βλέπει» τις ελληνικές τράπεζες έτοιμες για νέο στάδιο ανάπτυξης το 2026 - Οι αποτιμήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 με ισχυρά λειτουργικά θεμέλια, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και αυξανόμενη ευχέρεια κεφαλαιακής κατανομής, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs, μετά τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στην Αθήνα στις 9 και 10 Μαρτίου με τις διοικήσεις και τα τμήματα επενδυτικών σχέσεων της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Bank of Cyprus.

Το report με τίτλο «Greece Banks - Key Takeaways from Management Meetings in Athens», που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2026, αναδεικνύει τα βασικά μηνύματα που ελήφθησαν από τις ελληνικές τράπεζες σχετικά με το νέο περιβάλλον στο οποίο κινούνται.

Στο μέτωπο των αποτιμήσεων, η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς για Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, με τιμές-στόχους 5,00 ευρώ, 10,50 ευρώ και 5,10 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση παραμένει ουδέτερη με τιμή-στόχο 17,50 ευρώ. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε πολλαπλασιαστές P/E για το 2027: 10,5 φορές για την Eurobank, 10,25 φορές για την Τράπεζα Πειραιώς, 10,0 φορές για την Alpha Bank και 11,25 φορές για την Εθνική Τράπεζα.

Κεντρικά συμπεράσματα της ανάλυσης

Η Goldman Sachs τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον περάσει σε ένα νέο στάδιο. Οι ισολογισμοί έχουν εξυγιανθεί, η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται και οι συζητήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον οίκο, αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο κλάδος εισέρχεται σε φάση κανονικότητας και στρατηγικής ωρίμανσης.

Τι συζήτησε η Goldman Sachs με τις διοικήσεις των τραπεζών

Το περιβάλλον λειτουργίας και η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αξιολογούνται ως ευνοϊκά για τον τραπεζικό τομέα. Η οικονομική δραστηριότητα στηρίζει κυρίως τα επιχειρηματικά δάνεια, η αγορά εργασίας παραμένει υποστηρικτική και η ποιότητα ενεργητικού δεν εμφανίζει σημάδια ουσιαστικής επιδείνωσης. Οι τράπεζες συνεχίζουν να κινούνται σε περιβάλλον ανάπτυξης, χωρίς σοβαρές ρωγμές στο πιστωτικό προφίλ των πελατών τους.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο κίνδυνος νέας ανόδου στις τιμές ενέργειας παρακολουθούνται στενά, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατανάλωση, τον πληθωρισμό και τη ζήτηση. Ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζεται λιγότερο ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ συγκριτικά με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας αξιολογείται θετικά, ενώ η συμβολή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει σημαντική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, παρά το περιορισμένο χρονικό παράθυρο για νέα έργα μέσα στο 2026.

Κεφαλαιακή θέση και στρατηγική

Το report αναδεικνύει την αυξανόμενη ευχέρεια των τραπεζών να συζητούν υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, μέσω αυξημένων payout ratios ή έκτακτων διανομών. Παράλληλα, ενισχύεται το ενδιαφέρον για μικρές, στοχευμένες εξαγορές, κυρίως στους τομείς ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την αύξηση εσόδων από προμήθειες και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εθνική Τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε πρόσθετη διανομή 300 εκατ. ευρώ με τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου, υπογραμμίζοντας την αυξημένη δυνατότητα κεφαλαιακής διαχείρισης στον κλάδο. Οι ελληνικές τράπεζες περνούν πλέον από τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών σε πιο ενεργητική αξιοποίηση της πλεονάζουσας κεφαλαιακής τους βάσης.

Πιστωτική επέκταση

Η ζήτηση για δάνεια παραμένει ισχυρή, κυρίως από επιχειρήσεις, ενώ οι τράπεζες αναμένουν θετικές προοπτικές και για το 2026, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται τόσο με την εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα όσο και με έργα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ οι τράπεζες εξετάζουν επίσης ευκαιρίες στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων.

Συνολικά, η Goldman Sachs αξιολογεί τις ελληνικές τράπεζες ως ώριμες και σε θέση να κινηθούν σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, με ισχυρή κερδοφορία, κεφαλαιακή ευελιξία και διατηρημένη δυναμική πιστωτικής επέκτασης.

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