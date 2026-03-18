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Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος η υπέρβαση των 2166 μονάδων
Αναλύσεις
10:12 - 18 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος η υπέρβαση των 2166 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,24% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2143,17 μονάδες. Παράλληλα, η αξία τω συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 231,4 εκ. ευρώ.

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες κατά τις οποίες καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας στις 2114 μονάδες στο ξεκίνημα, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος με οδηγό τις εταιρείες πετρελαιοειδών (ΜΟΗ & Helleniq Energy) και blue chips. Καταγράφηκε δε το υψηλό ημέρα λίγο μετά τις 15.30μμ για να κλείσει στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,673% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,74%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,66%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+4,15%), η ΜΟΗ (+3,16%), η Optima (+1,17%), η Κύπρου (+2,33%), ο Τιτάν (+3,31%) αλλά και η Intrakom (+6,45%) με την Bylot (+1,88%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (-2,41%), ο ΟΤΕ (-1,03%), η Metlen (-1,65%), η Βιοχάλκο (-3,84%), ο ΑΔΜΗΕ (-0,88%) και ο Aktor (-0,76%). Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Autohellas ανακοίνωσε το πρωί τα ετήσια αποτελέσματά της. H Federal ανακοινώνει το βράδυ τις αποφάσεις της για τα παρεμβατικά της επιτόκια και τον ενδιαφέρον στρέφεται στη ρητορική του απερχόμενου Κεντρικού Τραπεζίτη Τζέρομ Πάουελ.

Στο σενάριο συνέχισης της ανοδική κίνησης του ΓΔ, η υπέρβαση των 2166 μονάδων συνιστά τον επόμενο άθλο που καλείται να πετύχει.

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