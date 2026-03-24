Χρηματιστήριο: Επιβεβαιώθηκε το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων – Τα βλέμματα στραμμένα σε Τραμπ και πετρέλαιο

Άνοδο κατά 1,78% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2101,57 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,1 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε βαθύ κόκκινο καθώς μεταξύ Τραμπ και Ιράν εκτοξεύονταν απειλές, καταγράφοντας χαμηλό ημέρας στις 1998 μονάδες περί τις 1μμ. Όμως, η μεταστροφή της στάσης του Τραμπ που άλλαξε τη ρητορική του («διακοπή χτυπημάτων») αντέστρεψε το κλίμα με το ΓΔ να αναρριχάται απότομα και να καταγράφει υψηλό ημέρας στις 2113 μονάδες περί τις 16.30μμ, για να κλείσει στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,8% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται αναλόγως. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+5,34%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+5,34%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+4,27%), η ΕΕΕ (+2,06%), η Optima (+3,64%), το ΔΑΑ (+2,85%), η Cenergy (+2,29%), η Metlen (1,52%) αλλά και η Intrakom (+2,08%) με την Bylot (+4,21%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Credia (-4%), η Lamda (-1,14%), η ΕΛΧΑ (-1,29%), η ΜΟΗ (-3,63%), η Helleniq Energy (-2,91%) και το Jumbo (-2,44%). Απολογιστικά, 62 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν. Τα κάτω πάνω ήρθαν στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη διακοπή των χτυπημάτων σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν για πέντε ημέρες και έκανε λόγο για καλές και παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Επιβεβαιώθηκε το ψυχολογικό όριο των 2000 μονάδων πριν την αναρρίχηση του ΓΔ. Ράλι ανακούφισης στη Wall Street μετά την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα $100 /βαρέλι για το brent με ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συνέχισή του.