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Metlen: Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA €750 εκατ. το 2025
Ανακοινώσεις
09:11 - 27 Μαρ 2026

Metlen: Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA €750 εκατ. το 2025

Γιώργος Αλεξάκης
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Η METLEN θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 9 Απριλίου 2026.

Η METLEN Energy & Metals PLC ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/3) ότι, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών της, η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 μετατίθεται κατά εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers LLP και PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A., χρειάζονται πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες επί των πρώτων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως εταιρείας με διπλή εισαγωγή στο London Stock Exchange και στο ΑΤΗΕΧ.

Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν οι αργίες του Πάσχα των Καθολικών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance της αναφορικά με το αναμενόμενο EBITDA για το 2025, το οποίο εκτιμάται σε επίπεδο περί τα €750 εκατ., σε ευθυγράμμιση με προηγούμενη επικοινωνία της στις 6 Φεβρουαρίου.

Η METLEN θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 9 Απριλίου 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 10:33
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