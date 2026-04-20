ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Τεστ αντοχών με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και σημείο-κλειδί τις 2309 μονάδες
Αναλύσεις
10:24 - 20 Απρ 2026

ΧΑ: Τεστ αντοχών με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και σημείο-κλειδί τις 2309 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 1,50% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2309,10 μονάδες (στο +3,75% ο ΓΔ & στο +7,33% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +8,88% ο ΓΔ & στο +18,43% οι τράπεζες στο έτος).  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 365,4 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα λόγω και της λήξης των ΣΜΕ Απριλίου με το ΓΔ να κινείται σε αρνητικό έδαφος.

Όλα άλλαξαν μετά τις δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με το ΓΔ να εκτοξεύεται με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips. Το κλείσιμο στις δημοπρασίες απείχε ελάχιστα από το υψηλό των 2322 μονάδων. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,679% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,81%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+5,56%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+4,74%), η Βιοχάλκο (+3,79%), η Optima (+4,90%), η Cenergy (+3,02%), το Jumbo (+2,96%), η Κύπρου (+2,96%) και η Credia (+4,81%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (-3,39%), η ΔΕΗ (-2,19%) και ο ΟΤΕ (-1,54%).

Απολογιστικά, 81 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 24 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι εταιρείες Elton και Interlife τη Δευτέρα, η Qualco και η EIS την Τρίτη, το ΚΡΙ-ΚΡΙ, η Aloumyl & η Real Consulting την Τετάρτη ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για το 2025, ενώ την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ προγραμματίζει έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων.

Εν τω μεταξύ, σε θρίλερ εξελίσσεται ο χρόνος έναρξης του 2ο γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τις κινήσεις των δεικτών στις αγορές, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Επιχειρηματικά νέα

Cenergy: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα €25,3 από €18,2 προηγουμένως, δίνει η Eurobank Equitieς με σύσταση «αγοράς». Σημειώνει ότι διαβλέπει σαφή περιθώρια αναβαθμίσεων για τη μετοχή, ενώ το upside έως την τιμή-στόχο κινείται στο 23,1%.

Quality & Reliability (QnR): υπέγραψε σύμβαση ύψους 1.14 εκ. € με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός του και διασύνδεση με κρίσιμα συστήματα του Δημοσίου.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, αποτελέσματα 2025: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €49.443 χιλ., αυξημένος κατά 8,1%. Στα 6,7 εκ. το EBIDTA (+24%) και στα €3,5 εκ. τα καθαρά κέρδη μ.φ. (+55%). Στα 0,06 €/μετχ. το διανεμόμενο μέρισμα.

Profile: με ΚΕ €47,5 εκ. (+18,5%), EBIDTA €13,1 εκ. (+27,%) & €6,4 εκ.(+13,7%) το 2025 Στο 0,08€/μετχ. το μέρισμα, θετικές προοπτικές για το 2026.

Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη €152,1 εκ. το 2025. Στα €89,2 εκ. ο ΚΕ, με την κάτω γραμμή να ενισχύεται από ισχυρά κεφαλαιακά κέρδη. Στα €306,2 εκ. τα ταμειακά διαθέσιμα.

Austriacard Holdings: Πώληση του 25% στη Seglan Ισπανίας (software πληρωμών) αντί €2,25 εκατ., με λογιστικό κέρδος π.φ. περίπου €2,2 εκ.

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 6 μηνών, ποσού €400 εκ.

Αναπτυξιακός Νόμος: Τρία νέα προγράμματα ύψους 450 εκ. που αφορούν τη μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και τις παραμεθόριες περιοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:08

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Από θέσεως...
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ