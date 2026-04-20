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Χρηματιστήριο: Δύο αναγνώσεις για τη διακύμανση του ΓΔ από την αρχή του χρόνου
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08:02 - 20 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Δύο αναγνώσεις για τη διακύμανση του ΓΔ από την αρχή του χρόνου

Reporter.gr Newsroom
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Το ξεκίνημα της χρηματιστηριακής εβδομάδας για το Euronext Athens (ΧΑ) προβλέπεται εντελώς διαφορετικό από το κλείσιμο της Παρασκευής, όπου ο ΓΔ ανέβηκε σε υψηλά διμήνου (ΓΔ 2309) σβήνοντας όλες τις ζημιές του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την νέα αλλαγή των ισορροπιών στα στενά του Ορμούζ και την επιδείνωση της κατάστασης με νέα απαγόρευση της ναυσιπλοΐας, όξυνση της ρητορικής και επαναφορά τελεσιγράφων και απειλών.

Όλα τα παραπάνω συναινούν σε νέο γύρο roller coaster στις αγορές με τις τιμές πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – εάν δεν μεσολαβήσει νέα αλλαγή δεδομένων – να τραβούν ξανά την ανηφόρα και τις αγορές μετοχών και ομολόγων να εξακολουθούν να πλήττονται κατά το δοκούν.

Παρά τα αρνητικά δεδομένα του σαββατοκύριακου, το ελληνικό χρηματιστήριο (EA) είχε καταφέρει να επανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ, μόλις -4% από τα πολυετή υψηλά (2407 μονάδες) ωθούμενο από ένα συνδυασμό παραγόντων, αρχικά από την σημαντική στήριξη της αγοράς από τα δύο διυλιστήρια ΜΟΗ & ΕΛΠΕ, την εξαιρετική πορεία για διαφορετικούς λόγους των ΓΕΚΤΕΡΝΑ & ΕΥΔΑΠ έχοντας και το support εκθέσεων επενδυτικών οίκων, την πλήρη επαναφορά του ομίλου Viohalco με τις CENER, BIO και ΕΛΧΑ να καταγράφουν ετήσιες αποδόσεις έως και 40% και τέλος την απαραίτητη για οποιαδήποτε κίνηση του δείκτη υπεραπόδοση του τραπεζικού κλάδου, με τον ΔΤΡ σε επίπεδο εβδομάδας να πετυχαίνει ένα +7.3% και σε επίπεδο μήνα να τρέχει με +18.6%.

Η διακύμανση του ΓΔ από την αρχή του χρόνου (2000-2400 μονάδες) και η άμεση επαναφορά του σε επίπεδα Φεβρουαρίου έχει ουσιαστικά δυο αναγνώσεις εκ διαμέτρου αντίθετες.

Η πρώτη και πλέον σημαντική έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς σε εξωγενή σοκ , την δημοσιονομική υπεροχή σε επίπεδο πλεονασμάτων και ανάπτυξης, την συνεχιζόμενη βελτίωση των μεγεθών των εισηγμένων σε επίπεδο κερδοφορίας και μερισμάτων αλλά και την μεγάλη ρευστότητα του συστήματος λόγω της εξωστρέφειας της αγοράς (MSCI, Euronext κα).

Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται πέρα του δέοντος από τις εκθέσεις διεθνών κυρίως οίκων για σειρά εισηγμένων με επαναλαμβανόμενες συστάσεις αγοράς κυρίως για τραπεζικούς τίτλους και μάλιστα με αυξημένες τιμές στόχους παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η δεύτερη – και αρνητική – ανάγνωση των πεπραγμένων στην αγορά έχει να κάνει με την σταθερή αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην ΜΑ και τις σοβαρές επιπτώσεις που μια μεγαλύτερη διάρκεια της κρίσης θα έχει στην ελληνική οικονομία κάτι που ήδη σε αναθεωρημένες εκθέσεις σημειώνουν όλοι οι οργανισμοί (ΤτΕ, ΥΠΕΘΟ, ΔΝΤ, ΙΟΒΕ κα) ιδίως σε τομείς ενεργειακής επάρκειας, κόστους, πληθωρισμού, επιτοκίων, τουριστικών εσόδων, κατανάλωσης και ανάπτυξης.

Το βασικό πρόβλημα των αγορών παγκοσμίως είναι ότι δεν μπορούν πλέον να στηριχτούν στις σταθερές του παρελθόντος, στον βαθμό τουλάχιστον που δηλώσεις, κινήσεις και σχέδια των ΗΠΑ αλλάζουν και επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία χωρίς συνέχεια και συνέπεια.

Αν θεωρήσουμε ότι το 1,5 έτος διακυβέρνησης Τραμπ είναι επαρκές δείγμα για αυτά που θα αντιμετωπίσουν κράτη, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμοί τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια, τότε και οι επενδυτές θα πρέπει μάλλον να διαφοροποιήσουν τον χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους σε στενότερο εύρος για να προστατεύσουν κεφάλαιο και κέρδη.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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